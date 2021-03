Reseña: Bravely Default 2, Crash Bandicoot 4: It’s about time, Samurai Shodown SE y Monster Energy Supercross 4

Bravely Default 2, Crash Bandicoot 4: It’s about time, Samurai Shodown Special Edition y Monster Energy Supercross: The official Videogame 4 son los títulos de los que te hablamos esta semana, se trata de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar.

Bravely Default 2

Se trata de una aventura RPG al estilo clásico con historia y personajes entrañables que los amantes de este tipo de títulos no van a querer soltar ni un segundo aprovechando las cualidades del Nintendo Switch, ya que lo podrás jugar en casa o donde quiera que vayas.

Nuestra misión será recolectar los cuatro cristales perdidos con ayuda del protagonista de la historia a quien podrás llamar como tú quieras y con otros tres personajes que nos acompañarán en la aventura.

En cuanto a los gráficos, cuenta con una mezcla de 2D y 3D en un mundo colorido, lleno de elementos medievales muy al estilo de la animación japonesa, aunque aniñado no deja de ser lindo.

Lo malo es que así como luce de bonito, es anticuado, ya que parece un juego de la pasada generación, y no por ello decimos que sean feos, si no que simplemente parece que lo habían desarrollado para otra consola y no se esforzaron en hacer una adaptación para el Switch.

Si pasas por alto ese pequeño detalle es una gran oportunidad para volverte fanático de la franquicia que saca a los RPG clásicos y por los que muchos de nosotros nos hicimos asiduos a ellos. Está disponible solo en Nintendo Switch.

Crash Bandicoot 4: It’s about time

La más reciente aventura de Crash ahora está disponible para la nueva generación de consolas y para el Switch, en la que podemos jugarlo en donde quiera que vayamos.

Se desarrolla al final del tercer título, con los villanos que logran escapar de la dimensión donde estaban apresados.

Esta vez podremos usar a Crash y a Coco desde el principio e indistintamente, aunque a lo largo de la aventura podremos ocupar a otros personajes. Los poderes ahora no solo giran alrededor de la máscara que todos conocemos pues hay 4 nuevas que nos ayudarán a superar los obstáculos.

Los niveles son muy divertidos pero la cantidad de secretos que hay y lo mal escondidos que están le restan puntos, lo mismo con los jefes de cada uno de ellos. Pero si pasas por alto estos detalles podemos decir que valió la pena la espera. Nosotros pudimos jugar la versión del Switch y la verdad se ve mejor en la pasada generación, por lo que intuimos que si eliges la de PS5 y el Xbox Series X, podrás en verdad gozar la mejora gráfica.

Samurai Shodown Special Edition

Se trata de la edición definitiva de un juego de peleas en 2D desarrollado por SNK con una gran variedad de luchadores que podrás elegir y que te harán recordar tu paso por las clásicas maquinitas de videojuegos, y si no eres de los que viviste esa gloriosa época te podrás dar una idea.

A diferencia de la versión del 2019, en esta ocasión tenemos mejoras gráficas y no te preocupes pues no tendrás que hacer un doble gasto pues en caso de que hayas adquirido la de ese entonces, podrás actualizarla a la versión del Xbox Series X/S sin desembolsar un solo peso más.

Uno de los elementos a destacar de este título es que puedes “terminar” con tus enemigos con un ataque final que hace recordar a los fatalities de Mortal Kombat, eso sí, sin llegar a ser tan violentos, pero no por eso menos interesantes.

Las batallas son rápidas y tienes que estar consiente de que no solo se trata de apretar botones como puedas, sino que tiene una gran complejidad que te hará invertir horas frente al control. Definitivamente un juego recomendable para todos aquellos que gustan de los juegos de peleas.

Monster Energy Supercross – The official Videogame 4

Es un juego de carreras de motos de cross basado en la licencia oficial del Campeonato Mundial de Supercross FIM.

Los motociclistas y los diseños de las pistas están basados en los de la vida real y podrás usar un piloto que tau mismo diseñes, y en el que incluso podrás personalizar su equipo de carreras gracias a la infinidad de artículos que hay disponibles para que los tunees.

En cuanto a los modos de juego, también son personalizables pues podrás elegir entre las duraciones de las carreras que van entre 5 y hasta 30 minutos.

Lo único malo es que puede llegar a ser frustrante, ya que el realismo que los diseñadores implementaron llega a un punto en el que será toda una travesía cumplir con las misiones.

Si te gusta este deporte extremo y te gusta el detalle de su realismo, le puedes dar una oportunidad, está disponible en todas PS4, One y PC.

