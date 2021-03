Al Horford fuera por el resto de la temporada sin lesiones ni problemas

El dominicano Al Horford no jugará más con los Thunder de Oklahoma City por el resto de la temporada en la NBA. Horford es el único jugador veterano que resta en la organización de los Thunder, es por eso que el gerente del equipo habló con Al Horford para informarle que seguirá recibiendo su pago, pero que no va a pisar nunca más la cancha siendo un Thunder de Oklahoma City.

Esto se debe a que los Thunder quieren crecer como equipo joven, y alejar esos jugadores viejos del roster. Tood indica que Al Horford será cambiado durante la temporada muerta de la NBA.

Horford planea permanecer con sus compañeros de equipo de OKC y entrenar en las instalaciones del equipo. Después de la temporada, Horford tendrá 2 años, $ 53 millones restantes en el trato y Sam Presti se ha comprometido a trabajar con Horford y su agente Jason Glushon para encontrar un destino que se adapte mejor a esta etapa de su carrera.

Aquí el reporte:

Horford plans to remain w/ OKC teammates and train at the team’s facility. After season, Horford will have 2 years, $53M left on deal and Sam Presti has pledged to work w/ Horford and his agent Jason Glushon on finding a destination that fits better with this stage of his career. https://t.co/TjNoJ4w2zE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021