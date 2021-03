Andre Drummond tomaría una decisión hoy según reportes

El pívot Andre Drummond tomaría una decisión hoy sobre con cuál equipo firmar según múltiples reportes de la NBA.

Andre Drummond quien tiene a más de cinco equipos interesados en sus servicios por el resto de la temporada 2021, está viendo a los Boston Celtics, Angeles Lakers y New York Knicks como sus próximos destinos en la NBA, según Adrian Woj, este sábado sabremos con quién va a firmar.

Cabe destacar que los Brooklyn Nets y Heat de MIami dejaron de ser favoritos para firmar al dos veces all-star, y cuatro veces campeón de rebotes.

Aquí el reporte:

Sources: Lakers and Celtics in running to land center André Drummond, but Knicks also have a shot. Drummond might make a decision today.

— Brad Turner (@BA_Turner) March 27, 2021