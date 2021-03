España | El cantante desvela la gran historia tras ‘Follow you’

Uno de los grupos que más está dando que hablar en los últimos tiempos, Imagine Dragons, ha regresado con más fuerza que nunca. Después de 3 años de silencio musical desde ‘Origins’, han conseguido dejar sin palabras a todos y cada uno de su seguidores con el estreno de dos canciones: ‘Cutthroat’ y ‘Follow you’.

Los más fieles seguidores de Imagine Dragons están encantados con estos nuevos temas no solamente por las melodías, sino también por las historias que encontramos en sus letras. Un claro ejemplo lo encontramos en ‘Follow you’, que esconde una historia de lo más bonita cuyo protagonista es Dan Reynolds.

Es decir, el vocalista de la banda. El propio artista ha querido compartir con todos sus fans cómo surgió la composición de ‘Follow you’, con el que han dado por comenzada esta nueva era de Imagine Dragons. Una historia que muy pocos conocían pero que, además, tampoco imaginaban. ¡Es preciosa!

En el vídeo en cuestión, publicado en el perfil oficial del grupo, podemos ver al artista caminando por un parque. Lo hace con un mensaje muy contundente: “¿Alguna vez has recibido un mensaje que haya cambiado tu vida?”. Este curioso paseo continúa mientras, poco a poco, va mostrando su alma a sus seguidores, con unas preciosas y certeras palabras.

“Mi mujer y yo no habíamos hablado durante siete meses. Yo estaba conduciendo hasta la oficina de abogados para firmar los papeles del divorcio cuando recibí un mensaje que dio la vuelta a mi forma de ver las cosas”, desveló Dan Reynolds. “Ella me dijo que no necesitaba ser mi dueña para amarme, que me amaba sin expectativas. Dejamos a los abogados y nos fuimos a comer”, añadió.

¡Pero la historia no queda ahí! Dan fue más allá: “Fue como una primera cita de nuevo. Cancelamos el divorcio y entonces llegó este tío”, refiriéndose a su hijo, que aparece en el vídeo. “Escribí esta canción después de recibir ese mensaje”, explicó Dan, sobre ‘Follow you’. Un mensaje de esperanza que ha conseguido calar muy hondo, entre miles de personas en todo el mundo. ¡Es un vídeo de lo más emotivo, qué duda cabe!