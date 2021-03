España | «Sergio Ramos está bien, su suplencia es una decisión técnica»

Luis Enrique atendió a los medios tras el triunfo de España frente a Georgia en la segunda jornada de la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Un gol de Dani Olmo en el tiempo de descuento dio el triunfo al combinado nacional. Una victoria clave tras el empate frente a Grecia.

Sufrimiento

“He estado a punto de infartar. Nos jugábamos mucho y en la primera parte ya hemos visto. Hemos ido perdiendo confianza, nos salvó Unai y en un error defensivo encajamos el gol. En el segundo tiempo sabíamos que iba a ser complicado”.

Fantasmas

“Esta va a ser la película contra Kosovo. Hemos cambiado siete jugadores, pero no estamos tan lúcidos. El público juega un papel a favor del equipo local. En la segunda parte la intención era hacer los deberes. Creo que es un premio merecido y si no lo es me da igual. Sabemos que va a costar cada partido”.

Efectividad de los cambios

“Para que eso pase hay que desgastar al rival en la primera mitad. Lo han hecho muy bien y hemos insistido”.

Tomada la medida

“No. Esto va a ser así siempre. No hay rivales pequeños. No son excusas, pero si no estás acertado sufrimos”.

Sergio Ramos

“Está bien. Ha sido una decisión técnica. Cualquier cosa que haga con Sergio genera polémica”.

Georgia

“Es una selección que está creciendo. Hoy defendió muy bien. El campo también ayudaba. El público le ha dado un punto más de valentía. Me ha gustado mucho y si juegan a este nivel van a ganar partidos”.

Cambios del descanso

«Los cambios del descanso han sido Diego Llorente por amarilla y Bryan por meter un jugador con más experiencia. Me gustó su partido. Para mí les faltó atrevimiento. Si el campo no está bien da igual. Podemos perder por jugar mal, pero no por no intentarlo».

Pedri

“La primera parte como todo el equipo y en la segunda ha demostrado el jugador que es. Se conocen muy bien”.

Dani Olmo

“El disparo hace un efecto con estos balones que alguno estaba deshinchado. Debemos mejorar en los tiros”.

Momento del equipo

“No tengo dudas. Las selecciones son estos y 10 más que pueden venir. Estoy muy preocupado de cara al partido contra Kosovo. España tiene que estar en el próximo rival. Estamos sufriendo mucho contra estas selecciones. Esto es el fútbol y lo tenemos que aceptar”.

Busquets

“Desde hace tiempo es el muñeco al que todos le dan. Es un jugador espectacular. Hoy si contamos las pérdidas las hubo por parte de todos. Hoy han demostrado una entereza y una valentía que me hacen seguir y teniendo confianza en mi selección”.

Defensa de Kosovo

“No sé cómo defenderá. Nos podemos esperar cualquier cosa”.

Mala primera parte

“En cuanto a sensaciones ha sido uno de los partidos que más he sufrido desde el principio hasta el final, pero por el alegró del final merece la pena. Estaba el fantasma de que se complicaba la clasificación. No ha sido una primera parte desastrosa. Las veces que hemos podido combinar no hemos generado peligro. Todo sirve siempre que tenga una lectura positiva”.