Navegantes Magallanes noticias reciente historia

¿Qué está haciendo los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con respecto al vencimiento de la Fundación Magallanes de Carabobo la cual expira en junio de 2021?.

Si hay un tema que preocupa a la fanaticada de los Navegantes del Magallanes, además, de la sanción que tienen de la OFAC a través de la MLB, la cual no le permite usar a peloteros y personal que pertenezca a alguna organización de las Grandes Ligas a la afición de los turcos también los inquieta qué pasará con la Fundación Magallanes de Carabobo la cual vence en junio de este año cuando se cumplan 50 años de la misma.

Pues consulté al respecto a directivos de los Navegantes del Magallanes y también de la LVBP y a continuación lo que respondieron:

“La Fundación vence, pero su vigencia va a ser prorrogada”, Héctor Arias (Junta Administradora Fundación Magallanes de Carabobo).

“Los estatutos de la LVBP no cambian por eso. Son los de los mencionados equipos (Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua) que deben cambiar y aún no lo han hecho. Actualmente son fundaciones y están en la liga, eso no cambia, ni va a cambiar si no cambian se mantienen, pero las condiciones con Major League Baseball son diferente porque ellos están al margen del Winter League Agreement (Acuedo Invernal) porque tienen representación gubernamental en esa estructura de fundaciones, pero en la liga seguirán”, Amador Monte, Gerente de Operaciones de la LVBP.

Así que tranquilo fanáticos magallaneros que los Navegantes del Magallanes seguirán su travesía en la LVBP como fundación o no, con o sin sanciones de la OFAC también.