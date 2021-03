Perú | Richard swing: «Yo quería ser el asesor de Martín Vizcarra»

Richard Swing dijo tener intención de participar en una de las entidades del Estado y aportar en el tema del deporte, ya que según señaló es “un atleta de alta competencia, con14 medallas de oro”.

Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, negó este sábado tener algún tipo de relación con el expresidente Martín Vizcarra y señaló su intención de llegar a participar en una de las entidades del Estado.

“Yo quería ser el asesor de Martín Vizcarra, yo quería ese puesto. Yo fui a hablarle a Mirian Morales y decirle a Martín Vizcarra que yo quería ser su asesor político, porque yo tengo experiencia y la experiencia se basa en todos los errores a lo largo de la vida, pero me dijeron que no”, señaló.

Como se recuerda, en mayo del año pasado se reveló los contratos que el Ministerio de Cultura hizo al cantante y compositor Richard Cisneros reiteradas veces para ofrecer servicios como conferencista, actividad ajena a su experiencia, por un monto de 175 mil soles.

“Cualquier persona que trabaje, que es parte de una campaña que se enloda los pies y que va de un lugar a otro, por qué no tendría el derecho a participar más adelante en una de las entidades del Estado”, indicó Cisneros.

Al respecto, señaló que tenía interés de aportar al país en el tema de deporte, ya que había obtenido varias medallas al competir en campeonatos de vóley. Asimismo, indicó que por ello y por ser un artista, era la persona indicada para ser funcionario público.

“Yo quería aportar en el tema de deporte porque soy un atleta de alta competencia, tengo 14 medallas de oro. Soy un campeón nacional 14 veces. He sido mundialista, yo quería aportar en el deporte, pero no salió y me requirieron para un tema laboral”, sostuvo.