Segunda ola es más agresiva porque el virus cambió y la conducta del venezolano también

El epidemiólogo Luis Echezería aseveró que esta segunda ola de covid-19 que afecta a Venezuela tiene efectos «más severos» porque hubo un cambio de comportamiento en el virus y en la población.

“Las causas de esta segunda ola del virus tiene distintos aristas, por un lado el cambio del virus y el cambio de la conducta en las personas. Entre agosto y septiembre tuvimos la primera ola muy importante», dijo en entrevista en el programa Vladimir a la Carta. «El cambio de conducta de las personas surgió en las festividades de carnaval, aunado a los cambios que ha presentado el virus, nos hace ver tristemente una segunda ola del virus más intensa que la primera”.

Criticó que hay un «vacío comunicacional» en cuanto al coronavirus y alegó que si los medios de comunicación estuviéran dando el mensaje adecuado sería distinto». Agregó que se puso en «minusvalía» que había una nueva variante proveniente Brasil mucho más agresiva y transmisible, y ahora se evidencian las consecuencias de esta variante amazónica.

Echezería estimó que desde el año pasado los hospitales debieron hacer ajustes y habilitar suficientes camas de terapia intensiva. «Desafortunadamente se hicieron una especie de albergues transitorios para atención primera, estos centros no tienen capacidad de atender pacientes en el espectro moderado-grave. Como lo vemos en el Poliedro, hoteles».

Asimismo, enfatizó que cualquier vacuna científicamente probada, que esté disponible debe ser aceptada. «La mejor vacuna es la que esté disponible» y alegó que la vacunación «permitirá que el virus no tenga oportunidad de seguir cambiando, como es su naturaleza, evolucionar hacia peor o en casos mejor».

Al ser consultado sobre la vacuna AstraZeneca dijo, “ante la vacuna AstraZeneca vemos son respuestas políticas, no pronunciamientos de los entes encargados. Esta vacuna mostró trombo en algunas personas de avanzada edad, se seguirá estudiando pero se dice que no parece ser un efecto importante en este momento tomar una decisión».

“Si te vacunas te proteges a ti y a la comunidad, pero eso no garantiza que si te topas con el virus no tendrás la forma grave de la enfermedad. Lo que se busca con la vacuna es bajar el alto impacto y la muerte por el virus; hasta que no se vacune a toda la población, el virus seguirá y eso nos podría tomar hasta 6 años».

Nota de prensa.