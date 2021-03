Soledad Bravo recibe los mejores aplausos de su vida, la solidaridad

La noticia de los enfermos de covid-19 es cada día una especie de parte policial, revisar para saber quién cayó. La sensación de cercanía va aumentando el temor sobre todo porque siempre se cree en la excepción.

Esta semana se viralizó la información del contagio de Soledad Bravo, su esposo Antonio Sánchez y su hija Anasol, la tristeza por un desenlace peligroso fue tan alarmante que la artista recibió los aplausos más grandes de su vida: el manifiesto de solidaridad.

Desde aportes muy pequeños hasta otros bastante significativos fue la respuesta inmediata a un gofundme, por eso la familia agradece en colectivo pero también con nombre y apellido, como a la Fundación Frigilux, presidida por el empresario Yaser Dagga, que directamente les contactaron para ayudarles.

En una entrevista que realizaran en sus diferentes espacios los periodistas Román Lozinski y Shirley Varnagy, a su hija Anasol, la joven expresó su gratitud y alegría por todo el apoyo recibido, pues asegura que su primera reacción fue el desespero por el miedo de no tener los recursos necesarios.

¿Cómo se sienten con la respuesta de la gente, cómo se siente Soledad? Porque la verdad es que la respuesta fue inmediata, fue colocar un post en redes sociales y de inmediato prácticamente un país entero se volcó para brindarles apoyo, expresó Lozinski a lo que la joven respondió:

“No solamente el país, gente de afuera, amigos de ella del exterior, han reaparecido, fans de ella han puesto una mínima cosita y lo dicen con tanto cariño y lo dan con tanto amor que de verdad es conmovedor”, señala, y destaca que en tan solo un día llegaron a la meta establecida.

“Quiero agradecer a la gente bella que nos apoyó tanto, tan expeditamente, tan apurados, tan bellos…de verdad, estamos muy agradecidos. Quiero decir que gracias a todos ustedes vamos a salir de esto. Hay una fundación que se acercó a nosotros y también nos va a apoyar, una fundación que se llama Frigilux. Ellos se acercaron a mi casa el segundo día, directamente llegaron aquí y me pidieron por favor que si los recibía y me plantearon ayudar en lo que fuera y yo, por ejemplo, vivo muy lejos y estoy sin automóvil y ellos me están ayudando con la parte de alimentación, ayer me trajeron cosas, estoy bastante agradecida por todo el apoyo que le están dando a mi mamá Soledad y a todos nosotros, porque además nos van a vigilar a toda la familia, hoy me van a llevar a hacer unos exámenes. Estamos controlándolo todo gracias a Dios”.

Sus palabras son también reveladoras frente a la pandemia, pues asegura que decidieron quedarse en casa ante la situación hospitalaria, pero al final es lo que les ha permitido vivir tan de cerca el amor de la gente hacia la autora de “ojos malignos”, sound track de la novela Kaina, que precisamente revive Venevisión.

En su conversación con Shirley, más íntimo, contó que sus padres están tan mimetizados que por eso los dos se enfermaron. “De la noche al día se sintieron malísimo y bueno mi papá, yo no sé, al principio pensamos que era por solidaridad que se quedaba pegadito a mi madre en la cama y decía que él también se siente mal y ella me decía eso es mentira él no se siente mal, era para estar con ella, pero resulta que terminó sintiéndose muy mal también”.

Ratifica que es una enfermedad muy dura, que no tenían apetito, no querían levantarse de la cama, y reconoce que el entorno en generales es muy depresivo por la incertidumbre que tiene toda la población.

Por eso insiste en sus palabras de retribución, y agradece a las personas que solo por recordar a su madre como artista se han sensibilizado, pero también a empresas de renombre que dan la cara por los necesitados en algún momento, y destaca a la Fundación Frigilux que en este momento les tendió su m…