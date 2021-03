Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 28 de marzo al 3 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Evolución

Número de suerte: 6389

Obtendrás repuestas a tus necesidades pero cuidado con lo que planeas. Salen algunas cosas negativas de tu vida. Algo curioso con flores amarillas en tu casa. Debes ver qué es lo que quieres y a dónde vas (dirección). Los astros te favorecen para el cambio. Párate firmemente y saca tus fortalezas en reserva. Deberás ser fuerte para recuperarte luego de enfermedades procesos emocionales. Defender los derechos de otras personas te hace especial. Otro problema por superar antes de obtener una victoria. Deseas terminar con una relación problemática. Sales a compartir con amigos. Una propuesta amorosa. Bendiciones. Cambio de dirección. No puedes dormir a veces. Puede que te tengas que irte de un lugar.

Trabajo: La justicia se impone pero a veces tiene un costo. Firma. No descuides tus responsabilidades.

Salud: Afección respiratoria o alergias.

Amor: Sales adelante. Vences obstáculos. Visita importante.

Parejas: El cambio está latente y lo debes aceptar. Vas a un centro comercial en pareja y aprovechas ofertas.

Solteros: Alguien se comunica del exterior, es importante para ti. El tiempo cura las heridas.

Mujer: Disfrute a escondidas. Se activa la energía del amor. Estás pendiente de alguien muy querido.

Hombre: Graduación, promoción o subes de nivel. Interesante conversación. Decisión sobre el camino que debes tomar.

Consejo: Si sientes que demoras en recibir lo que realmente mereces puede que haya un problema de comunicación o que verdaderamente estás recibiendo un trato injusto. Cuidado con eso.

TAURO

Palabra clave: Amor

Número de suerte: 8025

Cambios y mudanzas. Nuevas personas a tu lado. Brillas en lo profesional. Cambios en lo económico, dinero en tus manos. Te quitarás las vendas de tus ojos. Éxitos y logros a través de llamadas y contactos, muchas bendiciones para ti. ¡Libertad!. Tus acciones deberán ser equilibradas, si no lo son, caerás en confusión. Canalizas tus energías hacia lo que es positivo para ti. Choques con asuntos legales y papeles. Operación o tratamiento médico. La mente enfocada en un asunto. Algo positivo emergerá de circunstancias negativas. Tratarás de enamorar a un(a) recién conocido(a). Nuevas relaciones. Asunto con un armario o con cosas guardadas. Te invitan a un evento. Usa tu intuición y deja los miedos a un lado. Piensa bien antes de contestar.

Trabajo: Te cancelan un pago. Aprenderás un nuevo oficio. Te defiendes de acusaciones.

Salud: Atento con la gripe.

Amor: Amigo te molesta con sus quejas. Unión sentimental. Fechas importantes que debes decidir adelantar.

Parejas: Revisas documentos para concretar estudio de un hijo. Pedirás un crédito, préstamo o adelanto.

Solteros: Cuidado con decisiones apresuradas. Hecho curioso con animales.

Mujer: Te regalan o compras un libro. Alegría. Madre te envía un mensaje para o por reunión.

Hombre: Joven te busca y no sabes qué hacer. Indecisión. Amiga quebrantada de salud.

Consejo: No tomes decisiones apresuradas sin antes meditar los pro y los contra.

GÉMINIS

Palabra clave: Sentimientos

Número de suerte: 8110

Llega algo importante a tus manos con lo que finalmente obtienes algo positivo. Debes encontrar un espacio para tu tranquilidad y saber qué decisión tomar. No pidas tanto a quien no te puede dar. Renovación. Cambios, inicias algo nuevo. Amigos que te traicionaron quedan atrás definitivamente. Nuevos contactos. Entradas de dinero, flujo ambivalente de capitales. Pendiente de adquirir bienes muebles e inmuebles. Fertilidad. Conéctate con las cosas buenas de la vida. No caigas en la posesividad o el materialismo. Buscas otros caminos. Te vas del país o lo tienes en planes, quizás es sólo una mudanza o traslado. Negocio de cuidado. Buscas equilibrio. Deja las depresiones o los miedos. Trámites bancarios. Te enteras de algo triste en tu familia. Culminas estudios. Proyectos. Evolución personal.

Trabajo: Caminos abiertas. Logros en una empresa. Anhelas un cambio de posición.

Salud: Revisa tu salud bucal.

Amor: Compra o venta de vehículo. Estarás en movimiento constante intentando logros y ganancias.

Parejas: Exámenes pendientes, apoyas a tu pareja. Vences una situación legal o que involucra papeles y gestión de documentos.

Solteros: Llegas a unos acuerdos positivos. Conversaciones. Te necesitan para una reunión.

Mujer: Alguien del pasado te busca por negocio o te pide ayuda personal.

Hombre: Cuidado con la tensión y el estrés. No engañes a nadie. Cancela tus deudas. Hermano te necesita.

Consejo: Las cosas como realmente son, una dosis de sinceridad.

CÁNCER

Palabra clave: Recuperación

Número de suerte: 2086

Sales de una mala racha. Excelentes oportunidades en el campo laboral y con cambios de fuerte. Una persona en lo laboral te tiene entusiasmado(a). Hay un cambio de perspectiva que te ayuda. Una revisión de todo lo que viviste el año pasado te hace ser consciente. Actúas con profesionalismo. Aclara tu pensamiento. Convicción y pericia para realizar tus metas. Decides irte del país o de la ciudad, puede que pagando lo mismo estés más amplio. Llegan unos cambios favorables que querías ver. Negocios con ganancias. Arreglos en casa. No discutas vociferando. Te piden ayuda para preparar una reunión o agasajo sorpresa. Te vas sin decir de un lugar que ya no funciona para ti.

Trabajo: Afrontas un golpe bajo pero sigues adelante. Todo tiene su final. Debes compartir más en tu oficina.

Salud: Inflamación o hinchazón.

Amor: Seres queridos te quieren animar. Hecho curioso con un pañuelo.

Parejas: Tienen las herramientas para mejorar la relación. Emociones a flor de piel. Distancia.

Solteros: Fortuna. Ganancia en lotería. Suceso con una computadora. Te buscan por trabajo.

Mujer: Inicios. Se activa el amor. Fertilidad. Golpe de suerte. Pasión.

Hombre: Virilidad. Amigas te buscan. Cuida más a tu familia. Empiezas una empresa. Debes arreglar documentos.

Consejo: No seas pesimista.

LEO

Palabra clave: Tensión

Número de suerte: 9076

Noticias de tierras lejanas. Una persona te busca por un negocio o empleo. Cambio de estilo de vida. Se aclara una situación con un familiar. No malgastes tu dinero. No temas a personas cercanas con las que compartes. El poder en tus manos. El conocimiento de lo oculto. Mujer intuitiva o psíquica podría ayudarte. Disminución en el bioritmo puede ponerte un tanto apático sexualmente. Orar y contactar tu yo interno. Cambio de look. Nuevas relaciones. Cancelas compromisos. Pones a esperas a un conocido que te ofrece algo. Operación pendiente. Hijos te buscan. Invitación al cine. Disfrutas de paseo a sitio de montaña o al aire libre. Indecisiones momentáneas.

Trabajo: Muchas cargas, haces demasiado. Buscas ayuda en compañeros que no te escuchan.

Salud: Comezón o irritación.

Amor: Llegan buenas nuevas del extranjero. Libérate de situación estresante.

Parejas: No quieres perder tiempo en reuniones que no valen la pena. No dejes nada para después. Luchas internas.

Solteros: Te ofrecen un dinero por trabajo. Hecho curioso con un carro.

Mujer: Dejas la tristeza a un lado. Oferta laboral. Comienzas negocio productivo

Hombre: Te premiarán por algo relacionado a los estudios o a un curso. Harás lo posible por ayudar a un conocido. Apoyo financiero a una amiga madre soltera.

Consejo: Afronta tus temores para ser libre.

VIRGO

Palabra clave: Intereses

Número de suerte: 1089

El amor toca a las puertas de tu vida. Estarás esperando algo que quieres y no llega a tiempo. El mundo se abre para ti. Viajes de ida y vuelta. Hombre religioso o de poder te brinda su ayuda espiritual o material. Compra de ropa. Temor a lo desconocido. Un viaje que implica romper con las tradiciones, con el pasado, y realizar algo nuevo. Personas poco convencionales te traerán suerte. No discutas. Salida nocturna. Ganas una competencia. Llegas tarde a un sitio y te reclaman. La estrella está a tu lado. Les das una salida a hijos como premio. Trabajar la tierra o cuidar de un jardín te beneficiaría. Madre te pide algo. Alguien de confianza solicita apoyo.

Trabajo: Cuídate de juegos de palabras con el jefe o con un supervisor. No te dejes envolver en chismes. Ten mucho tacto.

Salud: Dieta balanceada obligatoria.

Amor: Cumple con lo que ofreces. Hecho curioso con un hotel o sitio de paso. Lágrimas por sentimentalidad.

Parejas: Ilusiones que no se hacen realidad. Atrevimiento. Rompiendo límites. Un buen balance al final.

Solteros: Recibes consejo profesional. Protección en momentos difíciles, contar con la familia. Compra de prendas. Innovar.

Mujer: Obedeces las reglas? – Hora de romperlas. Inicias un proyecto con arrojo. Comparte más con tus seres queridos.

Hombre: Aventura con alguien de tu entorno, cuidado que de una estrecha amistad al.amor hay un sólo paso. Decisión importante. Asunto curioso en una entrevista.

Consejo: No te obsesiones con los sueños, tampoco con una ilusión.

LIBRA

Palabra clave: Evaluación

Número de suerte: 618

No te sientas aislado del mundo, reencuentra tu pasión por la vida. Enfrenta y reconoce si en algo te equivocaste. Nuevos proyectos. Alguien se va de tu lado o se despide con un hasta luego. Tienes las herramientas en tus manos para superar un contratiempo. Sales de un sitio para no volver. Disfrutas con amigos íntimos. Agotamiento. Recuerda tus compromisos. Pensamientos sobre amor, noviazgo, aventuras o matrimonio. Comprando ropa nueva. Arreglos en la dimensión emocional de la vida y acoplamiento sexual. Comadre te busca. Llega dinero inesperado. Cierras un ciclo, inicias otro. Éxito. Vences una situación personal. Adulto te aconseja. Mujer con poder te llama o te saluda. Hecho curioso con una sortija. Tendrás más confianza en un grupo.

Trabajo: Proyecto que puedes perder por no llegar a acuerdo. Baja la tensión.

Salud: Debes hacer ejercicios.

Amor: Pérdidas financieras pero te recuperas. Recibes llamada y haces cambios.

Parejas: Alegría con familiar que se recupera. Herencia. Ayudas a amiga enferma.

Solteros: Verás el triunfo de una amiga. Compra y venta de inmueble.

Mujer: Luchas por algo que es tuyo. Se hace justicia. Solucionas un problema en tu entorno próximo. Una combinación estupenda.

Hombre: Tienes un gran logro. Compra de ropa para. Sentimientos contradictorios.

Consejo: No te aferres al pasado, acepta los nuevos tiempos y sus transformaciones.

ESCORPIO

Palabra clave: Canalizar

Número de suerte: 1103

Hijo mayor o amigo muy antiguo que necesita de ti te escribe varias veces ésta semana. Cambios en el amor. No te compares con nadie. Cuida tu dinero cuando haya personas de cuidado alrededor. Protegerás a personas cercanas. Éxito, logros. Cambios en lo laboral. Te ofrecen algo nuevo. Actividades físicas. Hay detalles molestos de los que te debes ocupar. Establece prioridades y enfrenta tus desafíos. Problemas legales. Necesitas manejar las dificultades y los problemas menores que enfrentarás con virilidad e inteligencia. Te aliviarás cuando pase el conflicto. Vivirás una mala experiencia con funcionario público o uniformado. Asunto con fotografías. Te ofrecen un cambio y lo piensas mucho. Consulta médica. Planifica bien lo que quieres. Estás activo.

Trabajo: Reunión de compañeros. Se reafirma algo que venías pensando acerca de alguien. Das un regalo por compromiso.

Salud: Cuídate los ojos, la vista.

Amor: Enseñas algo a unos jóvenes. Piensa antes de actuar. Tomas otro camino. Una joven cita a la que deseas orientar o proteger

Parejas: Alcanzas un objetivo. Aprovecha tu creatividad. Debes ser firme en tus decisiones.

Solteros: Paseo con conocidos. Compra de ropa. Cena íntima. Un viaje que no te conviene.

Mujer: Paseo nocturno. Alegría. Aumenta tu interés por alguien recién conocido.

Hombre: Hijo te espera. Te cancelan un dinero que te hacía falta. Desequilibrio emocional en la familia.

Consejo: Atención con cambios de actitud.

SAGITARIO

Palabra clave: Tolerancia

Número de suerte: 7902

Cambian tus sentimientos. Viajes a sitio de mar y paseos. Ritual de prosperidad. Tendrás muchas energías que manejar. Te activas. Cuídate de infidelidades, despedir amores y amores de lejos. Se hace justicia en tu lucha. Cambios en tu sitio de trabajo. Movimiento. Pintura y decoración. Buenas calificaciones. Presiones. Dedicarás muchas horas a tu casa. Mujer de poder te ayuda. No discutas. Avances en lo económico. Viaje. Mujer de poder te busca. No hagas las cosas sin pensar. Contacto en aeropuerto o por paquete de envío.

Trabajo: Recibes llamadas, hay buenas noticias. Ganas competencia o una buena calificación.

Salud: Chequeo médico. Cita pendiente.

Amor: Se activa la energía. Hombre de poder te apoya en un negocio.

Parejas: No escuches chismes, busca la verdad. Te pedirán que no te vayas.

Solteros: Joven llega a tu casa con noticias. Ayudarás con un gran regalo a una persona que te importa.

Mujer: Verás amigos en sitio de música. Afrontas un problema del pasado. Matrimonio. Nuevo amor.

Hombre: Te enamoras y no ves para atrás. Cambios repentinos. Situación sin control. Éxito.

Consejo: No te preocupes, ocúpate del problema y resuélvelo.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Madurez

Número de suerte: 5559

Debes tomar una decisión importante respecto al trabajo. Hazte una limpieza espiritual para evolución. Ten paciencia. Reunión o entrevista que te favorece. Busca protección espiritual. Alguien te vigila de cerca. Paseos largos. Trata que tu hogar, vivienda o habitación sean confortables. Riqueza familiar. Compras y negocios importantes. Inversiones beneficiosas. Acontecimiento familiar positivo. Te sientes atrapado en una situación personal que pronto resolverás. Valores de lealtad y fidelidad. Hecho curioso en un edificio del gobierno. Nueva amistad. Esperas una oportunidad para hacer cambios. Anuncio de un compromiso o retiro de empresa.

Trabajo: Logras una estabilidad. Firma. Ganancias. Proyección.

Salud: Dolor estomacal. Sensación de nauseas.

Amor: Regalo de amigo. Reunión con parientes. Buena relación familiar. Motivación.

Parejas: Felicidad en tu matrimonio. Serenidad. Realización de deseos.

Solteros: Te preocupas por alimentos. Compra de repuesto o autoperiquitos. Todo será positivo en un viaje.

Mujer: Soluciones rápidas. No puedes pensar en el fracaso. Diversión.

Hombre: Disfrute con amigos. Cambias tratamientos de salud. Final de un proyecto que haces realidad. Cumple con tu agenda.

Consejo: Cuidado con las obligaciones autoimpuestas, podrías exigirte demasiado.

ACUARIO

Palabra clave: Capacitación

Número de suerte: 6254

Debes enfrentarte con personas de tu familia que aunque quieran el bien para ti, también deben darte tu espacio e independencia. Renovación de tu fe. Una sociedad que se conecta contigo desde el extranjero. Estarás unido a un grupo de jóvenes que están en una lucha o en medio de un reto Intelectual. Debes tener más iniciativa para con la familia. No te ahogues en vasos de agua. Celebraciones con alegrías. La tensión, el estrés, se enfrentan sin actitudes neuróticas, busca tu paz. Puedes finalmente ver el camino, tu camino. Cansancio. Usa la intuición. Lo negativo se aleja. Reunión de amigos para tomar una decisión de negocios. Protégete de quienes se acercan por interés. Un hombre te ofrece algo por tu brillo o conocimiento en un tema. Padre te busca.

Trabajo: Alegría porque te dan un reconocimiento. Noticia de un empleo.

Salud: Toma mucho líquido.

Amor: Debes tomar un descanso. Llamadas importantes. Algo llega más rápido de lo esperado.

Parejas: No confíes en todo el mundo. Cuidado con quién entra en tu casa. Paseo a sitio de música. Vences una situación forzada.

Solteros: Pendiente de tuberías o botes de agua. Acuerdos obligatorios. Podrías tener ahora la visión más clara en cuanto a una misión.

Mujer: Dolencia en los muslos. Alguien te visita y pide comida. Gestiones bancarias. Te haría bien un masaje.

Hombre: Vencerás oposición de familiares. Te dedicas a tu profesión. Asuntos legales o con papeles. Por éstos días podría contarte organizarte. Una elección cuidadosa.

Consejo: Olvida las cosas que dejaste en el camino. Importa lo que está por venir.

PISCIS

Palabra clave: Poder

Número de suerte: 6103

Debes colocar los pies en la tierra pero eso que tanto sueñas lo vas a lograr. Se activan las compras de productos para embellecerte. Cambios, mudanza. Viajes cortos y traslado por negocio o búsqueda de conciliación entre el deber y el placer. Establecerás nuevas reglas respecto a cómo quieres vivir de ahora en adelante. Te sientes muy agotado pero deberás conectarte con tu ambición y deseos de emoción y superación para sacar fuerzas. Motivación, es el tema. Con una actitud impulsiva y creatividad, ¿quién te detendrá?

Momentos felices en unión familiar. Asistes a una fiesta y recibes una sorpresa. Deseos de viajar y estudiar para superarte. Sientes que no eres compatible con un grupo. Evita la irritabilidad. Acuerdo con hermanos, amigos o socios.

Trabajo: Te llaman de un antiguo empleo o conocido te busca para negocios. El mundo está en tus manos.

Salud: Consulta por dolencias en rodillas o pies. Cuidado con caídas.

Amor: La vida te premia con un gran amor. Cada quien recoge lo que siembra.

Parejas: Le quitas la careta a alguien interesado. Cuídate de robos. Hijos con exigencias. Ingresos sorpresivos.

Solteros: Recibes un obsequio de recién conocido. Ganancia en juegos de azar o a través de la especulación financiera. Buenas ganancias en bitcoins. Hecho curioso con vitaminas.

Mujer: Comienzas estudios. Noticia sobre un dinero. Te fascinará la vista de un apartamento. Una canción te fascina y se repite en tu cabeza. Sabes que tienes una amistad que lo dá todo por ti y no le conoces muy bien todavía pero como que si lo sientes cercano.

Hombre: Buscas ayuda espiritual. Estás pendiente de alguien del pasado pero deberás pasar esa página en el libro de tu vida.

Consejo: No todo es brujería ni malas influencias, hay también simplemente reacciones a tus acciones y aunque parezca mentira, también hay accidentes pero, no pongas tu mente en eso, ni en eso ni en el Apocalipsis, centra tus energías en el poder de la vida y sus infinitas posibilidades.

