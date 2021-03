Adriana Azzi: Horóscopo del 29 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 29 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Tiempo.

Número de suerte: 952

Ayudarás a una hermana que queda sin empleo. Compra y venta de mercancía. Nuevas ideas que pones en prácticas. No hagas las cosas con mucha rapidez ya que no te conviene. Compra de ropa por viaje. Pondrás en práctica tu creatividad. Celebraciones en familia.

Trabajo: Aumento de prestigio y beneficios que te sorprende o creías que no te reconocerían tu trabajo.

Salud: Malestar en la boca.

Amor: Compras regalo para alguien especial. Te enteras de una traición de tu pareja. Una nueva relación.

Parejas: Copas alegrías y celebraciones con familiares y amigos. Mudanza. Nuevas oportunidades en lo laboral.

Solteros: Posibilidades de nuevos contratos. Posibles descontentos de un grupo. Se expande la intelectualidad.

Mujer: Inicias cursos para trabajos manuales ya que te favorece para algo que te contratan.

Hombre: Nueva tecnología en el entorno. Recibes ayuda de personas inesperadas. Sentirás apoyo y gran cariño de amigos.

Consejo: No dejes de analizar y resolver las cosas.

Tauro

Palabra clave: Decisiones.

Número de suerte: 501

Vitalidad. Tiempo de disfrute familiar. Tendrás más confianza en todo lo que te rodea. Te lanzas a nuevas aventuras. Deja los caprichos ya que no te conviene en lo que andas buscando. Se aclaran los malos entendidos. Regresas a un salón de clase o estudio con muchas luces.

Trabajo: Serás invitado (a) especial en una celebración. Cuídate de gastos improductivos. Nacimientos con alegrías.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Utilizas estrategia de seducción en alguien que te gusta con una mirada. El poder lo cambia todo.

Parejas: Alegrías en hotel. Se acelera una repartición de bienes. Inicias un nuevo proyecto. Dinero que llega.

Solteros: Viajes de ida y vuelta donde conoces a alguien que te hace pensar mucho. Niño a tu lado con alegrías.

Mujer: Debes iniciar la rutina de ejercicios. Progreso rápido. Hablas con compañeros que ocasiona problemas.

Hombre: Algo con una rifa para recaudar fondos. Ascensos con alegrías. Compra de uniforme que te pone en apuros.

Consejo: En la vida el amor también es importante.

Géminis

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 248

Algo de un negocio de ropa o costura. Firma que te trae evolución. Hecho curioso con un Ángel. Recibes una llamada con muchas alegrías. El progreso llega a tus manos. Un dinero que tienes en tus manos y debes saber administrar. Persona joven a tu lado con buenas noticias.

Trabajo: Muchas bendiciones para ti en los negocio. Estas bendecido todo lo que inicies será positivo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Cuídate de embarazo no es el momento. Compra de una vivienda. Inicias en un nuevo empleo

Parejas: Le darás la espalda a amoríos. Debes controlar la comida ya que estarás aumentando de peso.

Solteros: Hecho curioso con una moto o compra de ella. Viajes a otra ciudad por negocio cuídate de lo que firma revísalo bien.

Mujer: Tendrás el poder en tus manos. Decisiones importante que debes saber manejarlo. Todo lo negativo sale.

Hombre: Alegrías y disfrute. Alguien de poder que te busca. Cuidado con las salidas nocturnas.

Consejo: Inteligencia.

Cancer

Palabra clave: Comunicación.

Número de suerte: 517

El sol sale para ti. Queridos aprovecha la oportunidad que te dan tus santos de montar el negocio que quieres. Compra de muebles. Gastos por terceras personas. Una amiga que te busca para ofrecerte algo ya que esa persona está en un puesto importante. Invitaciones.

Trabajo: Nuevos inicios. Cambio de empleo. Viaje por negocio. Te alejas de tu casa por trabajo.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Una persona cercana en tierras caliente de cuidado. El amor se presenta de muchas maneras.

Parejas: Cambios positivos que tendrás con tu pareja que cambia la situación que están viviendo.

Solteros: Triunfos. No escuches los chismes. Claridad. Romance en puerta. Propuesta de boda, se acaba la soltería.

Mujer: Hombre joven que llega a tu vida. Cambios. Alegrías. Tienes en tus manos el poder de hacer lo que quieres.

Hombre: Claridad. Muchas personas jóvenes a tu lado. Harás un trabajo que tardan en pagártelo.

Consejo: Afianza tus conocimientos.

Leo

Palabra clave: Cariño.

Número de suerte: 012

Avanza todo lo detenido. Ganancias. Cambio de la rutina. Algo con frutas. Rupturas y separaciones. Cuidado con accidentes. Reunión familiar con una mujer o madre de poder por herencia. Superas contratiempo. Reinicio de algo detenido. Firma de documentos. Atiende a tus difuntos.

Trabajo: Se hace justicia en tu entorno. Cobras un dinero. Compra y venta de una oficina o negocio.

Salud: Problemas olfativo.

Amor: Tendrás que asumir que debes hacer un reposo por tu salud o serás aperado. El apoyo de tu familia te ayuda.

Parejas: Sorpresas. Alegrías por hijos. Problemas por falta de decisión. Cambios de forma de pensar.

Solteros: Algo con un cantante que te activa algo. Excusas de tu pareja que no entiendes. Molestia por teléfono.

Mujer: Alguien del pasado que llega y te aclara algo. Tendrás en tu mano la productividad no te detengas.

Hombre: Indecisiones de algo que debes hacer. Persona de poder que te ayuda o pide que le digas algo.

Consejo: Se bueno (a), aunque creas que nadie se lo merece.

Virgo

Palabra clave: Evolución.

Número de suerte: 713

Evita actuar precipitadamente. No maltrates a personas que están a tu lado o familiares. Cambio de fechas por vacaciones. Algo que tendrás que hacer legal ya que no lo puedes hacer de otra manera. Fin de semana con muchas incertidumbres, sobre qué hacer por lo que estás pasando.

Trabajo: Amigo que te pide ayuda para un empleo. Sientes que tu trabajo te hace feliz. Nuevas ideas en lo laboral.

Trabajo: Buenas decisiones. Alegrías. Algo con una siembra. Amigo que llega del extranjero.

Salud: Buena salud.

Amor: Inicias una nueva relación. Compra en perfumería con alegrías. Veras una persona muy querida del pasado.

Parejas: Debes escuchar ese hombre mayor o maestro que te da la orientación que necesitas. Soluciones que llegan.

Solteros: Cuidado con el estrés. Tranquilo (a) calma todo va a llegar eso es tuyo. Te regalan un libro.

Mujer: Cambios de look. Persona joven que te trae buenas noticias. Cambio de color en tu cabello.

Hombre: Recuperas las energías después de malestar. Celebras el triunfo de alguien en la política. Buenas noticias.

Consejo: Los demás no tienen la culpa de tus malos humores.

Libra

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 518

Mucho movimiento. Te ofrecen algo que lo pensaras mucho por lo que has pasado últimamente. No te quedes con lo que sientes por problemas con persona que te ocasionan preocupación. Alguien que no llega a la casa. Cuídate de traición. Situaciones positivas que llegan. Celebraciones.

Trabajo. Festejan cumpleaños de compañero. Pago de bonificación. Enamoramiento con picardía.

Salud: Dolencias en las piernas.

Amor: Algo con sitio romántico en un edificio de ladrillos. Algo con un anillo que te sorprende. Se fija una fecha.

Parejas: Buen momento para la reconciliación. No manipules a otros que están cerca de ti.

Solteros: Amigo que te pide dinero. No permitas que otros digan mentira y lo apoyes. Viajes de ida y vuelta.

Mujer: Equilibras situaciones económicas. Tendrás que imponer tu punto de vista. Momentos de fertilidad.

Hombre: Se impondrá la justicia. Los cambios serán frecuentes y rápidos. Preocupación por quebranto de salud de un familiar.

Consejo: Quierete a ti mismo (a).

Escorpio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 324

Logros, triunfos y éxitos. Nuevas oportunidades. Termina un periodo. Le das paso a una nueva vida. Alguien de tu vida familiar que te decepciona. Cuídate de discusiones. Debes tomar acciones en lo que quieres. Tendrás que dejar atrás una situación que no funciona. La abundancia llega.

Trabajo: Enfoca tu vida. No tomes situaciones arriesgado. No te enredes en tu sitio de trabajo no te conviene.

Salud: Depresiones por inestabilidad.

Amor: Cambio de clima que no te favorece. Nuevas compañías. Celebraciones en sitio nocturno de cumpleaños.

Parejas: Viaje por negocio o cambio de empleo. Tu vida es un cao debes buscar de organizarte. Todo es parte de la vida.

Solteros: Regresas de un viaje y no te gustara lo que encuentras. Sorpresa que disfrutas.

Mujer: No te alegres con aprobación hasta que no tengas los papeles en tus manos. Preocupación por algo que no llega.

Hombre: Muchas bendiciones. Hay logros por lo que has luchado. Celebraciones y cambios.

Consejo: Se mas positivo (a).

Sagitario

Palabra clave: Compartir.

Número de suerte: 003

Estás enfrascado (a) en algo. La creatividad se activa. Nostalgia por alguien del pasado. Debes estar más pendiente de la familia o hijos. Salidas nocturnas con persona muy querida. No exageres en los gastos. Pon más atención cuando andes en la calle. Compras necesarias.

Trabajo: Crees que perdiste algo o que te traicionaron. Te pedirán ayuda para hacer entregas de una mercancía.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Unión alegrías. Hombre con quien trabaja que te pide ayuda. Hecho curioso con tienda.

Parejas: Encuentro romántico con tu pareja después de mucho tiempo de separación. Compra de mascota.

Solteros: Algo con una invitación de bodas alegrías y celebración ya que se concluye algo. Llegas a una reunión a tiempo.

Mujer: Buenas noticias. Examen médico pendiente. Te sentirás muy cansada, después de una noche de mucho trabajo.

Hombre: Buenas noticias. Estás en otra ciudad y extrañas la tuya. Respuestas rápidas.

Consejo: Ten paciencia.

Capricornio

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 833

Debes hacerte un chequeo en la garganta. Hecho curioso con una tela blanca. Busca ayuda espiritual debes limpiar tu casa. Utiliza tu intuición y escúchala. Debes hablar claro con las personas que están a tu lado y escúchalos a ellos también. Buenos resultado en una diligencia.

Trabajo: Conversaciones. Unión feliz de una compañía. Te dedicas a sacar adelante lo que quieres hacer.

Salud: Nuevas energías.

Amor: Una relación armoniosa que llega a tu vida. Madre que te ayuda o mujer adulta, para aclararte en una situación sentimental.

Parejas: Tienes una mujer a tu lado muy cálida y con mucho amor que te ayuda a vencer una situación en tu sitio de trabajo.

Solteros: Sales de un lugar donde te sentías atrapado (a). Busca nueva forma de vivir. Nuevas ideas que te ayudan.

Mujer: Dirigirás un nuevo proyecto. Te sentirás atrapada en una reunión o convención. Compras navideñas con hijos y disfrute.

Hombre: Compra de vehículos. Cuidado con pérdidas por estar seguro de algo. Se consciente y cuida lo que tienes.

Consejo: El amor lo hace todo.

Acuario

Palabra clave: Tecnología.

Número de suerte: 051

Evolución personal. Llegas acuerdos. Inversiones productivas. Todos los sacrificios te harán más fuerte. Adelante querido no caigas y si te pase levántate. Tendrás una lucha. Las experiencias de la vida no te permiten caer en errores. Pensamientos confusos no permite que algo llegue.

Trabajo: Recibes un reconocimiento en tu trabajo. Nuevas conquistas. Triunfos y victorias en esta semana.

Salud: Controla las emociones.

Amor: Viajes de ida y vuelta. Le pedirás ayuda a una persona adolescente. Buscaras de resolver un problema y tendrás éxito.

Parejas: Ten calma y moderación en lo que quieres. Cooperas con un grupo de personas de otra raza.

Solteros: Mujer adulta cómoda y con situación económica buena que te ayuda con un negocio.

Mujer: Ten confianza en ti misma en lo que haces y quieres lograr. Te enfrentas a una persona que has discriminado.

Hombre: Inicias un trabajo fuerte en un gimnasio. Noches y salidas muy cálidas con personas queridas.

Consejo: Olvida el pasado.

Piscis

Palabra clave: Confiar.

Número de suerte: 029

Regresa un familiar del exterior que te trae alegrías. Nuevas indicaciones que te cambia la vida. Tendencia a grandes decisiones. Te lamentarás de cosas que tú causaste. Hermana que te pide un favor y no podrás negarte. Actúa de forma distinta con un familiar o comadre es mujer. Alegrías.

Trabajo: Tendrás una gran entrada de dinero que no es de gran magnitud. Hecho curioso con un estacionamiento.

Salud: Estarás de reposo

Amor: Sale con un grupo musical de fuera. Harás un repaso de algo que tiene que hacer. Nostalgia por alguien que se fue por siempre.

Parejas: Se expande la economía. Alguien muy querido se aleja de ti y no hay vuelta atrás. Prosperidad en tu entorno.

Solteros: Utiliza tu carisma pero no exagere. Sentirás que alguien cambia contigo.

Mujer: Día de grandes proyectos y lo que inicias trae cambios en tu vida. Dejas a un lado tus responsabilidades por lo laboral.

Hombre: Evita las confusiones. Mejoran la relacione personales ya que pones de tu parte. Inicias un negocio propio.

Consejo: Reír, es lo mejor cuando estamos estresados.

