Andre Drummond ya sabe que numero usará con los Lakers

El pívot Andre Drummond ya está enterado de cuál número usará en la NBA durante su nueva etapa con los Angeles Lakers.

En la noche del domingo 28 de marzo del 2021 se hizo oficial la firma de Andre Drummond con los campeones de la NBA 2020, los Angeles Lakers, de inmediato se le dijo que portará el número 2 en su camiseta.

Durante su etapa en los Pinstos de Detroit, este usó el 00, en los Cavaliers pasó a usar el número 03, cosa que no puede hacer en los Lakers debido a que ya lo tiene Anthony Davis.

Cuando un jugador llega a los Lakers no se puede dar el lujo de escoger cualquier número, pues esta franquicia es la que ha tenido más éxito en la NBA y han pasado múltiples jugadores históricos, por lo que hay varios números retirados.

Aquí el reporte:

Andre Drummond plans to wear No. 2 for the Lakers.

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 29, 2021