¡Bombazo! Robinson Chirinos está de regreso con los Yankees

El receptor venezolano Robinson Chirinos está de regreso con los Yankees de Nueva York, luego de que el equipo lo dejara en libertad hace pocos días en la MLB.

En efecto luego que el careta criollo fuera dejado en libertad por el equipo que dirige Aaron Boone, cómo que pensaron mejor las cosas y volvieron a firmar un contrato de liga menores para contar con los servicios de Chrinos.

Robinson quien se fracturó la muñeca y ahora ha vuelto a firmar con los Mulos, espera poder volver a jugar a finales de abril o principios de mayo, una vez que se haya recuperado de su lesión.

