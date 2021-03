España | Kiko Hernández estalla contra Carlota Corredera en directo

Desde que la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ llegó a nuestras vidas no se habla de otra cosa. Y es que los duros testimonios de la hija de Rocío Jurado han provocado un auténtico tsunami de opiniones y polémicas en los diferentes platós de Telecinco. Las dos últimas personas en protagonizar una acalorada discusión han sido Kiko Hernández y Carlota Corredera.

Todo comenzó el pasado jueves 25 de marzo en el plató de ‘Sálvame’. Antonio Montero acudió como colaborador para hablar acerca de esta serie documental. El tertuliano se quejaba de que la presentadora no le daba la palabra. «No me has dejado hablar ni una vez”, se quejó muy molesto el periodista.

Por su parte, Carlota se justificó diciendo que no era ella sino el director del programa el que se encargaba de ceder la palabra a los colaboradores. «Alberto, ¿te das cuenta? No me dejas que avances y, ¿quién se come el chorreo? La señora de Vigo”, le reprochaba desde el plató.

El zasca de @Kiko_Hernandez a @CarlotaLlauger: «Pocos chorreos te comes tú para lo que cobras» https://t.co/zecQikMlsM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 25, 2021

Fue entonces cuando Kiko Hernández, sin cortarse ni un pelo, aprovechó la ocasión para lanzarse una pulla a su compañera relacionada con sus ingresos. «Bueno, para eso cobras más”, opinó el tertuliano sin pelos en la lengua.

Lejos que quedarse callada, Carlota Corredera respondió a este duro comentario de su compañero haciendo referencia también a lo que cobra por sus intervenciones en los diferentes programas. «Bueno, bueno… Que yo sé lo que cobras tú, eh”, replicó la gallega.

«Y yo lo que cobras tú, claro […] y pocos chorreos te comes para lo que cobras”, sentenciaba duramente Kiko mientras que la presentadora se quedaba sin palabras. A final tan solo llegó a decir sorprendida: «¡Hala! ¡Qué fuerte!”.

.@CarlotaLlauger se sincera: «El documental de Rocío Carrasco me quitó el sueño» https://t.co/Ty4903134X — Telecinco (@telecincoes) March 26, 2021

La cadena ha decidido que Carlota Corredera sea la próxima presentadora de “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. Y es que aunque fue Jorge Javier Vázquez el encargado de estrenar esta serie documental, la directiva ha decidido darle un respiro antes del estreno de ‘Supervivientes 2021’