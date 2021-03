Revelan truco de Facebook para que te “escondas” de Google

Facebook es una red social bastante utilizada, pero como parte de su algoritmo es que tu cuenta aparezca en el navegador de Google si están buscando más información sobre tu nombre, pero ahora es posible esconderte para evitar que den con tu perfil de esta forma.

Lo primero que se tiene que hacer es acceder a tu cuenta en la compañía de Mark Zuckerberg para una vez dentro ir al apartado de Configuración (Settings) y Privacidad.

Una vez dentro de las opciones que pueden modificar tu cuenta, es necesario ir hasta Accesos directos de Privacidad y buscar Ver o desvincular tu actividad fuera de Facebook para inmediatamente seleccionar el deshabilitar.

Una vez que este truco se haga correctamente ya no se verá información cuando se introduzca tu nombre en Google, pero solo tendrá que ser con un poco de paciencia, pues en algunos casos no aparece de manera inmediata debido a que se hace de manera manual y no de robot.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial