familias recorren ocho farmacias buscando el fármaco

Maturín.- Conseguir remdesivir es algo cuesta arriba en Maturín, capital del estado Monagas. Las familias con pacientes con COVID-19 recorren ocho farmacias buscando el antiviral, cuyo uso contra el virus fue desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud en 2020 por considerar que no tiene efectos significativos sobre la mortalidad.

Dalia Jiménez es familiar de un paciente con COVID-19 atendido en casa. El 26 de marzo entró a seis farmacias buscando el fármaco, que sólo se vende con récipe médico. En todos los locales le dieron la misma respuesta: no hay. “Es una situación desesperante y angustiante, porque uno sabe que la vida de tu familiar depende de ese medicamento”, expresó a El Pitazo este 29 de marzo.

Para conseguirlo, se valió de su red de contactos en WhatsApp, de Twitter, Facebook e Instagram, redes sociales donde es común ver estas peticiones como las de Dalia. “Después que entré a la séptima farmacia decidí pedir ayuda en las redes sociales y así fue que conseguí el tratamiento para mi abuela. Lo compré a familiares de otros enfermos que no lo necesitaban”, contó.

Javier Álvarez es familiar de un paciente recluido en el Hospital Manuel Núñez Tovar y también necesita remdesivir. El domingo 28 de marzo visitó ocho farmacias en el centro de Maturín buscando uno de los cinco frascos que los médicos le prescribieron a su papá. Tampoco lo encontró.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos del estado Monagas, Steven Sanabria, explicó que la distribución del fármaco es lenta y debido a su alta demanda en el país, se agota más rápido. “Hay farmacias donde el producto ha llegado, pero el mismo día por el gran número de pacientes (que lo solicitan), el medicamento se ha acabado”, indicó a El Pitazo este lunes.

Sanabria explicó que la entrega del fármaco dependerá de la disponibilidad de la droguería y si esta no lo posee debe solicitarlo a los laboratorios. “Muchos de esos laboratorios no están aquí (Monagas). Para que esos medicamentos lleguen aquí, su distribución no es tan rápida”, mencionó.

Los costos de importación y de distribución hacen que el producto tenga un alto costo en las farmacias. Carolina Prado, hermana de una paciente, mencionó que el medicamento se consigue hasta en 200 dólares.

“Ese es un precio muy elevado y no todos podemos asumirlo. Por eso es que hay tanta gente pidiendo donaciones. Vivir esta situación es desesperante, por eso le digo a la gente que se cuide”, alegó.

De acuerdo con el reporte del gobierno de Nicolás Maduro, Monagas es uno de los estados que muestra un crecimiento exponencial de los casos que hasta el 28 de marzo sumaban 2.337. Ese mismo registro indica que al menos 13 personas fallecieron a causa del virus. La muerte más reciente fue la del médico forense y ecografista Julio Hidalgo, el pasado 27 de marzo en el hospital de Maturín.

Jesymar AñezOriente

