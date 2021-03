La fuerte confesión de la novia del animador Dave Capella tras su muerte

A través de su cuenta en Instagram la novia de Dave Capella, Yerardy Montoya, confesó que durante el tratamiento para salvar la vida del animador venezolano le fueron suministrados antidepresivos debido a que no pudo entender el odio recibido por algunas páginas de internet, quienes difundieron información falsa sobre la campaña en donde solicitaba ayuda para servicios médicos.

La Miss Nueva Esparta 2017, confesó en un post muy sentido que al presentador todo esto le afectó directamente y que hoy quienes actuaron con mala fe deben aprender una lección.

“Dave recibió en su peor momento mucho daño! Tuvieron que medicarle antidepresivos.. Ciertas personas y páginas que sólo juegan con la “información” quisieron “ganar fama” “ganar seguidores” quisieron llenar de maldad a un público.. y si esto les da felicidad, déjenme decirles que lo lograron” , dijo.

Montoya invitó a los venezolanos a no creer en noticias negativas alrededor de las personas y espera que Dios pueda perdonar todo esto.

“Me toca decir que espero que con esto, todos tomen conciencia. No crean todo lo que leen. No juzguen sin conocer la verdad. Es mejor callar si no tenemos nada bueno que aportar. ´Pero que les hice? Por qué me odian? ´ eran tus preguntas llorando. Me partía el alma no saber responderte, solo te decía “somos más lo que te amamos” y se que desde el cielo lo has comprobado. Sigue llenándonos con tu luz amor mío” , cerró el post.

