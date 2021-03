La historia detrás de las fotos de enfrentamiento en Apure #Venezuela

REPORTE CONFIDENCIAL . Durante el día de hoy se dieron distintas versiones sobre las fotos publicadas por el periodista Eligio Rojas, en el portal de Últimas Noticias.

Las gráficas muestran graves heridas en funcionarios y militares del lado del gobierno de Maduro. UN en actualización de la nota hacen una «aclaratoria» que coincide con lo informado más temprano por el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) quien escribió en su cuenta Twitter: “eso es viejo”.

Now an official response to the photos. Remigio Ceballos says they are old. But with soldiers wearing face masks and FAES officers the ones injured, they can’t be that old.

Also interesting to see no denial of the photos authenticity. pic.twitter.com/U5auxPjpJj