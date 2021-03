Los Warriors dan excelente noticias sobre la lesión de Stephen Curry

El equipo de los Golden State Warriors, da excelente noticias sobre el estado de la lesión de su superestrella, Stephen Curry.

Los Golden State Warriors se están preparando para enfrentar a los Chicago Bulls el lunes. Antes del juego, Stephen Curry ha sido actualizado a cuestionable en el informe de lesiones, según Mark Haynes de ClutchPoints.

Curry se ha perdido los últimos partidos de los Warriors debido a una lesión en el cóccix que sufrió ante los Houston Rockets. Pero podría regresar esta misma noche.

Stephen Curry practiced without restrictions today and is upgraded to “questionable” for Warriors game vs. Bulls tomorrow.

Curry missed the last 5 games with a tailbone injury.

(via @markhaynesnba) pic.twitter.com/RTqUeXPbo0

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 29, 2021