Cómo conseguir una «ponytail» perfecta en solo 5 pasos

La ponytail o cola de caballo es el peinado más minimalista y sofisticado que puedes hacerte. Para lograr la apariencia lacia y perfecta de este peinado, necesitas tiempo, práctica y el siguiente paso a paso.

5 pasos para hacer una «ponytail» perfecta.

1. Prepara tus herramientas/accesorios con anticipación: no hay nada más frustrante que tener la cola de caballo perfecta en la mano y no tener listo el lazo para amarrar o uno que no cierra por la cantidad de tu pelo. Por eso asegúrate de tener tus accesorios listos y probados previamente: cintas, pasadores y tu cepillo favorito son suficientes para comenzar.

2. Cepilla muy bien tu pelo: para evitar bultos o frizz, asegúrate de peinarte en la dirección de la coleta y sostén tu pelo mientras lo cepillas. Es una manera infalible de hacer que se vea completamente liso, colocando el foco principal en tu coleta.

3. Amarrado perfecto: podría decirse que la parte más difícil del proceso de una ponytail perfecta es amarrarla. Depende del tipo de cinta o ligas que prefieras, el proceso puede ser diferente. Si optas por una bastante gruesa, ayudará a mantener tu cabello peinado pero necesitarás algo de fuerza adicional para sujetarla de manera segura. La tercera o cuarta vuelta será la que probablemente te dará problemas; el truco es doblar el cabello que ya está en la coleta para pasar por el tercer o cuarto bucle lo más fácilmente posible.

4. Estos productos para el pelo se convertirán en tus mejores amigos: para que la humedad del clima no arruine tu liso perfecto, usar un poco de spray, acondicionadores sin enjuague o mousse pueden ayudar a que tu pelo se mantenga firme y con mucho estilo.

5. Agrega accesorios: para que no sea un peinado aburrido, puedes personalizar fácilmente tu look, ya sea con alguna diadema, listones, pañoletas o broches para el pelo.

Por: Reporte Confidencial