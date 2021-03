Vanessa Senior: “El ataque en redes debilitó mucho a Dave Capella”

La influencer venezolana Vanessa Senior habló sobre la reciente polémica en redes del presentador fallecido Dave Capella.

Para nadie es un secreto que ellos eran amigos cercanos, por lo que la comediante radicada en España se refirió a la situación debido a que hasta ella se hizo tendencia sin estar involucrada.

Fue a través de sus redes sociales que reflexionó no solo sobre el escándalo de las declaraciones de Jean Mary Curró y Alex Goncalves, sino de los últimos días del animador.

«El ataque en las redes sociales a él lo debilitó mucho. Él estaba en la clínica mientras leía la cantidad de babosadas y le indignó mucho», comentó Senior.

Contó que hasta en algún momento le aconsejó que dejara de ver el teléfono y se dedicara a su salud y la recuperación que lamentablemente nunca llegó.

“En su indignación lo único que me decía era ‘que Dios se encargue, Vanessa’” acotó sobre esas conversaciones que sostuvo con Capella en medio de la tormenta de descrédito.

Pese a que -dijo- nunca se refirieron a personas en específico, si agregó que el presentador siempre tuvo claro quiénes eran las personas que hablaban de él en las redes.

Precisamente a propósito del tema y lo delicado que se tornan esos ataques, Senior recordó un episodio que vivió años atrás en medio de una polémica similar.

Se refirió específicamente a Alex Goncalves, quien en alguna ocasión también arremetió contra ella y hasta dijo que tenía herpes.

«Me dio una crisis de nervios muy fea, me sentí muy mal, lloraba y no entendía por qué el decía eso si hasta hace poco lo apoyé», narró.

Recordó que emitió un comunicado y que se sintió muy dolida por los comentarios que el comediante, quien habló de Capella recientemente, hizo sobre ella años atrás.

Además trajo a colación el momento en que esas mismas personas se burlaron del nombre del hijo de los actores Rosmeri Marval y Arán De Las Casas.

«No me estoy alegrando por lo que está ocurriendo, pero en ese comunicado dicen que tienen una plataforma para ayudar y uno tiene que saber lo que se dice», agregó.

LAS DISCULPAS DE UN ERROR

En esa misma intervención donde abordó el tema Capella, la comediante también hizo referencia a la polémica sobre Óscar Pérez en la que se vio envuelta años atrás.

“Cuando me disculpé salió la misma Vanessa Senior en video llorando, me vieron todos. Cada vez que la he cagad# he salido en video, no con comunicados”, aclaró.

Capella falleció este domingo en Caracas a los 38 años, tras batallar por varios días contra las complicaciones de la Covid-19.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial