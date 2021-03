Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Creador.

Número de suerte: 703

No permitas que otros te detengan. Cuidado no discutas en la calle. Controla los celos en tu entorno. Alguien especial en tu vida. Debes resolver las cosas a tiempo. Firmas y logros en lo que haces. Llamada importante de un socio. Controla tu mal carácter. No permitas que los problemas te atormenten.

Trabajo: Deseos de estar solo en lo laboral. Busca tu equilibrio. Tomate tu tiempo en una decisión.

Salud: Afección respiratoria.

Amor: Algo oculto que sale a la luz. Se activa el amor a tu lado. Intranquilidad con alguien que te gusta.

Parejas: Debes preocuparte más por tu pareja. No te lamentes tanto. Pasas por algo difícil.

Solteros: Molestia con alguien conocido. Resuelves un problema familiar. No olvides a tu hijo.

Mujer: Cambios y transformaciones favorable. Triunfo en un negocio. Evolución económica.

Hombre: Reconocimiento de tu trabajo. Ganancias. Conversación con alguien de poder económico.

Consejo: No se puede arreglar lo que te niegas afrontar.

Tauro

Palabra clave: Totalidad.

Número de suerte: 081

Vences una situación en lo económico. No te sientas triste. Vences una dificultad personal. Amaneces con ganas de solucionar algo personal. Cuidado con lo que comes. Controla el estrés. Se pone en movimiento los sueños. Propuesta de un empleo que te genera mejor pago en lo laboral.

Trabajo: Deja que todo fluya en lo profesional. No discutas con compañero. Dices la verdad de algo.

Salud: Atiende tus pies.

Amor: No discutas con tu pareja actual tu no vas a cambiar tu carácter, pero pierdes a alguien que te gusta.

Parejas: Evolución económica. Aprovecha tus días de suerte. Deja el pasado conflictivo. Inicias algo nuevo.

Solteros: Debes protegerte un poco de alguien cercano. Utiliza tu protección. Atiende más tu relación amorosa.

Mujer: Aléjate de las personas envidiosas. Separación con alguien querido. Viaje por diversión y logras un empleo.

Hombre: Molestia por algo de luz en tu casa que atrasa algo. Bendiciones en este día en el amor.

Consejo: Busca tu Ángel de la guarda.

Géminis

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 133

Logros y sueños que se cumplen. No dejes para después lo que estás haciendo. Busca de solucionar un problema. Cuidado con lo que firmas. No te sientas culpable de nada. El tiempo de dios es perfecto. No te quedes detenido (a). Atento (a) con la salud. Intranquilidad. Viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Diligencias por un nuevo empleo. Baños para abrir los caminos. Consigues lo que quieres.

Salud: No consumas tantas gaseosa.

Amor: Alguien querido que regresa de otras tierras. No discutas con el ser amado. Te dicen al oído cuanto te aman.

Parejas: Estarás buscando una vivienda o mudanza. Pasa momentos importantes con tu pareja.

Solteros: Inestabilidad emocional. Dejas la soltería. Extrañas a alguien que se fue de tu casa.

Mujer: Escucha a una persona que te quiere y te ayuda en lo laboral. Un nuevo amor.

Hombre: Estas buscando alguien del pasado. Deja la tristeza. Problema familiar que solucionas.

Consejo: Somos responsable de lo que hacemos.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 117

Realizas inversiones que te dejan buenas ganancias. Te conectas con sitios verdes. Necesitas una limpieza espiritual. Controla los problemas con tu pareja. Te alejas de una persona conflictiva. Nuevos proyectos. Céntrate en lo que haces. No dejes nada para después. Analiza lo que quieres.

Trabajo: Tienes en tus mano lo que quieres hacer en lo laboral. Buscas un cambio que logras. Nuevas ideas.

Salud: Cuidar tu hemoglobina.

Amor: Llega un amor sincero a tu vida. Logras algo que quieres. Buenas energías muy creativas con el amor.

Parejas: Evolución económica con un negocio con tu pareja. Tendencia a viajes por trabajo. No es el momento de poner condiciones.

Solteros: Cambio de imagen que es necesario. No te sientas que eres indispensable.

Mujer: Estabilidad económica. Escucha tu yo interno. Un nuevo amor. Escuchas música romántica.

Hombre: Te dan un consejo importante. Asistes a una iglesia para hablar con dios desde su casa.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Soledad.

Número de suerte: 197

Sé más receptivo con tus compañeros. Debes valorar lo que tienes a tu lado. Debes mejorar tú día a día. Cambios necesarios. Organízate para que no dejes de hacer tus actividades. Deja las inconformidades. Asistes a brindis por graduaciones. Dificultad en lo personal. Logro laboral.

Trabajo: Haces cosas nuevas en lo económico. Mujer cercana que te ayuda sin esperar nada.

Salud: Sin novedad.

Amor: No te compliques en lo amoroso vive lo que tienes en este momento. Algo que no te gusta lo dices.

Parejas: Cuidado con separaciones por terceros. Veras a una nueva persona metida en tu relación.

Solteros: Debes cuidar más tu salud. Controla los pensamientos negativos. Sales de vacaciones.

Mujer: Tu casa necesita una limpieza espiritual. Alguien cercano que te pide ayuda. Recibes apoyo de un padre.

Hombre: Suelta las cargas que no son tuyas. Te dan una nueva posición en lo laboral. Algo con una abuela.

Consejo: Honra lo que está dentro de ti.

Virgo

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 401

Escucha tu yo interno. Controla lo que te inquieta. Se perseverante. Te sientes muy solo (a). Sientes que alguien no da lo esperado. Vives momentos importantes en la calle. Llamada de una persona adulta que espera por ti. Te conectas con amigos. Caminos abiertos en lo económico.

Trabajo: Se soluciona una situación en lo laboral. No escuches a un jefe conflictivo. Decisiones.

Salud: Estrés.

Amor: Celebración en el amor. Aléjate de los conflictos amorosos. Separaciones. Renuncias.

Parejas: Aléjate de personas del pasado ya que te trae problemas. Controla el mal humor.

Solteros: Utiliza tu inteligencias con personas a tu lado que son falsos. Verás como las mentiras caen.

Mujer: La rueda de la fortuna a tu lado. No te quedes sola por tu mal carácter. Escucha tu corazón.

Hombre: Un nuevo andar en tu vida. La ternura de alguien especial que te ayuda en lo espiritual.

Consejo: No siempre tienes la razón.

Libra

Palabra clave: Inocencia.

Número de suerte: 510

Debes evitar discusiones en estos días con alguien que tú necesitas. Deberás enfrentar un viaje necesario. Compra de mercancía para vender. Recibes una oferta de trabajo. No Te desanimes en una reunión. Controla lo que haces. Debes tomar decisiones importantes. Curso importante.

Trabajo: Llamada importante del extranjero por un empleo o negocio. Alguien te propone que le lleves un negocio.

Salud: Estudios gástrico.

Amor: Buenas energías en lo espiritual. No te dejes llevar por personas falsas. Celebraciones.

Parejas: Reconciliación. Embarazo con alegrías. Debes estar pendiente de tu pareja. Sabiduría.

Solteros: Nuevos proyectos. Te cuesta entender a tu familia. Hermana que te busca. Reconciliación.

Mujer: Muchas bendiciones en este día por tu buen actuar. Recibes un mensaje importante.

Hombre: Culminas estudios con alegrías. Te sientes feliz con lo que vives. Controla lo que comes.

Consejo: Debes reconocer tus errores,

Escorpio

Palabra clave: Voz interior.

Número de suerte: 909

Nuevas transacciones bancarias con prosperidad. Inicias negocio con persona conocida. Olvidas una cita por falta de interés. Estás pendiente de la opinión de un amigo (a). Te preocupa el distanciamiento de alguien querido. Debes hablar de lo que te está pasando. Salida nocturna.

Trabajo: Te vienen nuevas propuesta en lo laboral. Cambio de posición económica. Lo que es tuyo llega.

Salud: Dolor del cuello.

Amor: Pendiente con tu familia ya que necesitan de ti. No siempre puedes tener el control de todo.

Parejas: Viaje que no se concreta. Motivación a iniciar algo que quieres. Conoces a alguien especial que no es para ti.

Solteros: Pendiente con reparaciones en tu casa. Sales de vacaciones. Limpieza espiritual.

Mujer: Debes atender las fallas de un vehículo. Necesitas buscar personas positivas. Corazón vacío.

Hombre: Nuevas personas a tu lado. Tienes muchas preocupaciones. No hables mal de alguien cercano.

Consejo: Deja el pasado y forja tu futuro.

Sagitario

Palabra clave: Totalidad.

Número de suerte: 304

Te sientes atraído (a) por alguien recién conocido. Debes hacerte una limpieza espiritual. Cuidado con salidas nocturnas. Debes disfrutar lo que vives. Cada cosa tiene su momento. Aprovecha lo que tienes en tus manos. Ayudas a niño querido. Busca ayuda profesional. Compra de teléfono.

Trabajo: No hagas nada rápido ya que te trae problemas en lo laboral. Vences obstáculo. Sale el sol en tu camino.

Salud: Gripe.

Amor: Inviertes mucho tiempo en una relación que no tiene un buen final. No mires atrás deja el pasado.

Parejas: Recibes un reconocimiento de tu pareja por todo lo que has hecho. Conoces a una mujer ambiciosa y competitiva.

Solteros: Amigos que te buscan con buenas noticias. Algo con estudios de alimentos.

Mujer: Sientes que estás muy creativa. Es el momento de actuar. Viaje para olvidar el pasado.

Hombre: Nacimiento que te cambia la vida. Felicidad. Alegría celebraciones. Recibes muchas bendiciones.

Consejo: No pierdas el tiempo pensando en lo que otros piensan de ti.

Capricornio

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 640

La estrella a tu lado adelante que todo se hace realidad. Aléjate de personas conflictivas o que te envidia. No te quedes detenido (a) en lo que quieres hacer. Nuevas personas a tu lado. Buscas a una amiga del pasado. Dudas de alguien cercano que no habla claro. Nuevas puertas que se abren.

Trabajo: No pierdas las oportunidades aprovéchalas. Nuevos proyectos que se hacen realidad. Acuérdate el que hace bien le va bien.

Salud: Malestar general.

Amor: Escucha tu yo interno y evalúa tus errores con tus pareja. Soledad que quieres quitar de tu vida.

Parejas: Repartes algo en la familia. Nuevos interés en un viaje. Cambio en fecha de boda.

Solteros: Ten fe para que las cosas salgan bien. Cambias de objetivo. Utiliza tu sabiduría.

Mujer: Sientes que alguien te quita mucha energía. Buena estrella en este día de cinco puntas.

Hombre: Hecho curioso en un edificio con una persona que te gusta. Te enteras de secreto.

Consejo: No puedes vivir dando explicaciones.

Acuario

Palabra clave: Piel.

Número de suerte: 208

Deja a un lado las malas experiencias. Nuevos aprendizaje. Se optimista. Maneja bien las herramientas en tus manos. Ten paciencia Escucha tu yo interno. Avances. Logros y triunfos. No corras has las cosas con calma. Llega a tu lado el presente y el pasado al mismo tiempo. Logros.

Trabajo: Valora lo que has alcanzado. Jefe que te propone un nuevo puesto con mejor remuneración.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Decisiones apresurada que no te conviene. Te concentras en tu familia para darle amor y mimos.

Parejas: Desapegos. Sueños con oscuridad que te preocupa. Inicio de nueva empresa.

Solteros: No todo es oscuridad el sol vuelve a brillar. Esperas una solución a un problema familiar.

Mujer: Vienen cosas buenas después de haber vivido situaciones dolorosas. Compromisos.

Hombre: Reencuentro familiar. Nuevas relaciones. Viajes con alguien querido. Sales de un problema económico.

Consejo: Pon en movimiento tus sueños.

Piscis

Palabra clave: Transformación.

Número de suerte: 253

Cambio de look que quieres hacerte. Atrévete a las cosas diferentes. Algo con un ritual de la luna. Deja de ser tan conflictivo (a) con tu pareja. Debes aclarar las cosas y dejar las dudas. Te sientes solo (a). Necesitas alejarte de personas cercanas. No escuches comentarios destructivos. Piensa bien.

Trabajo: Debes tener fe y esperanza en lo que quieres lograr en lo laboral. Controla los celos profesionales.

Salud: otitis.

Amor: Estarás viajando con esa persona especial para ti. Has de tu vida cada momento de felicidad.

Parejas: Debes recuperar lo perdido en lo emocional con tu pareja. Escucha tu yo interno.

Solteros: Alguien querido enfermo que te necesita. Resuelves algo con una vivienda.

Mujer: Pendiente con una mujer enferma en tu familia. Sé objetivo (a) en lo que quieres.

Hombre: Sensación de que estas perdiendo a la persona amada. Algo con un secreto que te enteras.

Consejo: No te detengas sigue tu lucha, para lograr la victoria.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial