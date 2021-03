Barreto Sira alerta que hay retraso en resultados de 999 casos sospechosos de covid en Anzoátegui

El gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira denunció este martes que hay retraso en los resultados de PCR de 999 casos sospechosos de coronavirus.

“Continúa retraso en diagnóstico por pruebas PCR, estamos en espera de 999 resultados del Instituto Nacional de Higiene. Necesaria descentralización de pruebas PCR ante aumento de casos con sintomatología asociada al virus“, posteó en Twitter.

Además, ofreció un balance sobre los casos en la región oriental. «Hay 3.062 casos sospechosos, 836 casos positivos de los cuales 553 están activos, 29 fallecidos y 551 aislados».

Aislamiento: hospitales (114), clínicas privadas (40), CDI (27), Centro de Atención Pacientes covid-19 (17) y en sus domicilios (353).

Sin embargo, el tema de retrasos en las pruebas PCR no es nada nuevo, es algo que han denunciado expertos en salud desde el inicio de la pandemia. El 15 de julio de 2020, el exministro de sanidad, Dr. José Félix Oletta, destacó que el Gobierno de Maduro no manejaba de forma correcta la pandemia.

«Se tomaron medidas de flexibilización a partir del 1 de junio sin tener en cuenta el comportamiento epidemiológico de las dos semanas anteriores, dónde había un aumento de casos y fallecidos. Esos dos criterios los recomienda la OPS y la OMS para tomar decisiones de esa naturaleza y flexibilizar las medidas. Esa flexibilización fue inoportuna, luego de que decretaron la flexibilización vimos el rápido aumento de los casos y esto no ha parado hasta ahora. Cinco semanas después tenemos muchos casos que no pueden ser atribuidos solo a casos importados», declaró a ND.

En ese entonces, aseveró que no era posible conocer la cifra reales de contagios debido al retraso de los resultados de las pruebas PCR: ya que los reportes que da el Gobierno solo reflejan los casos de hace unos 10 o 15 días. «No lo podemos saber, porque si no se hacen las cosas de una manera adecuada no se puede estimar el tamaño de la epidemia, ni la dinámica (…) las pruebas PCR siguen estando centralizadas y no se está cumpliendo el acuerdo al que se llegó en junio con la OPS, el representante de la AN Julio Castro y el ministro de salud. Habían quedado en multiplicar el número de laboratorios que realizan las pruebas en tiempo real y facilitar un análisis más certero. Venezuela ha estado en la cola de la realización de pruebas. Según información extraoficial, se habían hecho unas 56 mil pruebas en tiempo real, o sea unas 2 mil pruebas por millón de habitantes lo que es insuficiente para medir la magnitud de la epidemia», fustigó.

Récord de contagios en las últimas horas, según la Administración de Maduro



Delcy Rodríguez anunció este lunes que la curva del coronavirus «está en aumento» y que se registra un nuevo récord de contagios tras reportar 1.288 nuevos casos y además 12 muertes en las últimas 24 horas. En el reporte recordó que las playas están cerradas en estos días que vienen por Semana Santa.

“Hoy el país registra 1.278 casos por transmisión comunitaria, el estado con más contagios es Miranda con 273, con mayor incidencia en el Municipio Sucre, seguido por Distrito Capital con 196 infecciones. A estos 1.278 casos le sumamos 10 importados. Mantenemos una tasa de recuperación del 93% y 10.170 casos activos. Actualmente reportamos más casos sintomáticos entre leves o moderados, un número mayor que el año pasado que casi todos los casos eran asintomáticos”, afirmó Rodríguez en directo por VTV.

Además, reconoció que los hospitales del país están colapsados. “Ayer el presidente dijo que los casos agravan, hay presión del sistema de salud tanto público como privado derivado del agravamiento de los casos. Es por la tasa de hiperactividad de las variantes brasileñas”.