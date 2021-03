Dave Capella reveló el nombre de quién inició los rumores antes de morir

Antes de partir de este mundo, Dave Capella reveló la identidad de la persona que se encargó de iniciar una campaña de desprestigio en su contra.

El pasado domingo 28 de marzo, lamentablemente falleció el reconocido conductor de origen venezolano Dave Capella tras una ardua batalla en contra del cáncer que no logró ganar en medio de los rumores que lo señalaban de ser un estafador por pedir una ayuda de 40.000$ dólares para costear los gastos de su recuperación y la de sus padres.

Al enterarse Dave que estaba siendo difamado mientras el estaba recluido en la clínica Caracas luchando por su vida, manifestó todo su enojo e indignación en redes sociales asegurando que el jamás se habría prestado para engañar a su público y además reveló el nombre de la persona que al parecer se encargó de correr ese rumor, confesando así que todo fue una tramoya del periodista William Guzmán.

“Léeme bien! William Guzmán escondido en tu closet del cual disparas a todo dar. Te he respetado, he sido un caballero pero JÚRALO nos vamos a ver la cara. Basura!”, escribió Capella.

Seguidamente William Guzmán negó las acusaciones de Dave y aseguró que no tenía nada que ver en la divulgación de esa información. Y a través de su cuenta de IG, escribió: «Primero espero que te estés mejorando. Te informó que tengo una semana fuera del periódico porque estoy de vacaciones y esa columna está en otras manos momentáneamente. Jamas sería capaz de levantar una blasfemia porque precisamente yo estoy de rehabilitación a raíz de una ACV que hace 8 meses enfrente y del que gracias a Dios logré recuperarme como esperó que lo hagas tu h tu señora madre. Te informó que esa cuenta de Chepa que escribió semejante barabaridad es una de esas tantas cuentas que han tenido la osadía de clonar o copiar la columna original. Roselia mi amiga me llamó hoy preocupada y atenta oyó lo que hoy te estoy explicando. Mal podría yo desear o emitir un juicio tan inhumano cuando te repito, estoy en proceso de recuperación se una enfermedad tan cruel y repentina y que gracias a Dios no me golpeó como a otras personas que acuden al centro de rehabilitación donde me trató desde hace varios meses. Tengo mi conciencia limpia Dave y en ti creer o no lo que te argumentó. Ruego por tu mejoría como yo he estado luchando por la mía».

No conforme con las explicaciones de William Guzmán, Dave Capella atacó nuevamente al periodista y hasta lo llegó a amenazar públicamente para que cesara de correr chismes en su contra.

«Leeme bien William Guzmán, te he perdonado pero está no abrir mis ojos recién estabilizándome y leer tus blasfemias… Solo te pregunto: te crees guapo y empadronado maldito enclosetado? Veremos quien tiene fuentes más arrechas ‘enfermito’… Te recuerdo que vives de un seudónimo porque tu nombre lleva la raya de la perra que eres», dijo el presentador.

Finalmente, Dave Capella falleció días más tarde de la muerte de su padre Ulises Capella, personalidades del gremio artístico han manifestado su pesar y tristeza a sus familiares por la partida física del animador.

Redacción GossipVzla.

Únete a nuestro Canal en Telegram