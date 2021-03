Deuda de Pdvsa genera dos nuevas demandas en contra de Venezuela, según José Ignacio Hernández

El abogado y exprocurador designado por la AN/2015, José Ignacio Hernández informó este martes que la deuda de Pdvsa generó dos nuevas demandas en contra de Venezuela.

A través de Twitter, Hernández indicó que el demandante es Syracuse Mountains Corporation contra Venezuela y la otra acción legal impuesta es de la misma empresa pero en contra de la estatal Pdvsa.

«Dos nuevas demandas en contra de Venezuela, por acreedores legados de la deuda de Chávez y Maduro: sort by: relevance | newest | oldest Syracuse Mountains Corporation vs. Venezuela (1:21-cv-02678) y Syracuse Mountains Corporation vs. PDVSA (1:21-cv-02684. Distrito Sur de NY».

¿El motivo? Acreedores legados de la deuda de Chávez y Maduro.

Hernández ha denunciado desde hace un par de años, que Nicolás Maduro le robó casi 50 millones de dólares a Citgo. Así lo aseveró el 24 de junio de 2020. «Los problemas de Citgo datan de varios años atrás, Maduro le robó casi 50 millones de dólares».

«Todas esas afirmaciones -de los miembros de Avanzada Progresista- son parte de una campaña de difamación en mi contra. Lo que más inquieta es el intento de rescribir la historia, inquieta que quieran hacer creer que los problemas de Citgo comenzaron en 2019. Eso es absolutamente falso», dijo en entrevista con La Gran Aldea. «En 2016, cuando no habían sanciones, Maduro usó Citgo para desaparecer millardos de dólares. ¿Maduro recibiría la gasolina de Citgo? Probablemente no. Hay que recalcar que en diciembre de 2019, Maduro se robó casi 50 millones de dólares a Citgo. El problema no es Citgo. El problema es que mientras Nicolás Maduro esté usurpando el poder, no hay solución real posible».

Refirió al bono PDVSA 2020: la historia es apasionante porque, uno no entiende cómo Nicolás Maduro incrementó el endeudamiento de Pdvsa en casi un millón de dólares y comprometía así, a Citgo.

«La tarea de recuperar activos derivados de la corrupción en Venezuela, es una tarea titánica y de largo plazo -unos 10 años-. Podría abarcar entre 200 mil y 400 mil millones de dólares. Los activos desviados por corrupción, son dos o tres veces la deuda pública venezolana».

Unidad de Pdvsa en Bonaire se declara en bancarrota



Este 22 de marzo de 2021, una unidad de Pdvsa en la isla caribeña holandesa de Bonaire se declaró en bancarrota, alegando el impacto de las sanciones de EEUU a Venezuela, según una presentación judicial a la que tuvo acceso Reuters.

En una presentación del 9 de marzo publicada la semana pasada por el Tribunal de Primera Instancia de Bonaire, San Eustaquio y Saba, Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC), propiedad de Pdvsa, reveló que no podía seguir pagando sus deudas porque las sanciones habían cortado su “acceso al comercio internacional”, así como el dinero en efectivo que tenía en cuentas bancarias.

El tribunal concedió la solicitud de BOPEC de una moratoria en los pagos a los acreedores en una presentación en la que señalaba que BOPEC estaba negociando con “una parte que podría poner a disposición los activos líquidos necesarios” para permitir a la empresa “satisfacer a sus acreedores preferentes y ofrecer un acuerdo a sus acreedores no garantizados”.