Director del Saime afirma que las citas seguirán siendo reprogramadas en pandemia

1137260

Caracas.- El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, aseguró este 30 de marzo que las citas del ente para obtener documentos como el pasaporte venezolano, seguirán siendo reprogramadas en tiempo de pandemia.

Durante un video publicado en la cuenta oficial del Saime en Instagram, Vizcaíno respondió a la pregunta de un usuario, sobre la reprogramación de las citas, ante esto aseguró que «las vamos a seguir reprogramando hasta que la pandemia nos permita garantizarte la vida».

LEE TAMBIÉN Saime suspende las citas para tramitar pasaportes por variante brasileña de COVID-19

Continuó explicando que las citas no dejarán de ser reprogramadas «porque si no las reprogramamos, el sistema Saime, te deniega el trámite por no haber asistido a la reseña del día y la hora fijada».

El pasado 24 de marzo, el Saime anunció la suspensión de citas para tramitar pasaportes en cumplimiento a la cuarentena radical de dos semanas, decretada por el gobierno de Nicolás Maduro, a causa del brote de la variante brasileña del COVID-19.

En su cuenta de Twitter, @VenezuelaSaime, la institución migratoria detalló que las citas serán reprogramadas para una fecha aún no establecida.

Redacción El PitazoVista_3

Redacción El PitazoVista_3