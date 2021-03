EEUU | La senadora latina Sonia Chang-Díaz pone mira en gobernación de Massachusetts

La legisladora demócrata Sonia Chang-Díaz, la primera latina elegida al Senado de Massachusetts y la única representante hispana en ese cuerpo, tiene su mirada puesta en la carrera por la gobernación en 2022, asegurando que el estado necesita de alguien «que correrá hacia los problemas” en vez de alejarse de ellos.

«Las crisis que ahora se desbordan en nuestro estado, económica, de salud pública y de justicia racial, dejan absolutamente claro que necesitamos a alguien que sienta la misma urgencia que sienten los trabajadores. Alguien que correrá hacia los problemas, no se alejará de ellos», indicó la senadora, que pondera «seriamente» su candidatura, según medios locales.

Chang-Díaz, una exmaestra, se uniría a otros demócratas que ya han anunciado su intención de tener su nombre en la lista de candidatos a dirigir el estado, que está ahora en manos del gobernador republicano Charlie Baker, que aún no ha dicho si buscará un tercer mandato.

La senadora de 42 años y elegida en 2008 copreside el recién creado Comité Conjunto sobre Equidad Racial, Derechos Civiles e Inclusión y el Comité Conjunto sobre Política Cannábica.

Fue un actor clave en los esfuerzos para aprobar la reforma de la financiación escolar en 2019 y ayudó a negociar una revisión de las leyes de supervisión y responsabilidad policial el año pasado a raíz del asesinato de George Floyd, señalan los medios.

Chang-Díaz, que ha revalidado sin oposición en sus últimas dos contiendas, es una entre varios legisladores que han criticado el plan de vacunación de Baker argumentando que su Administración no ha hecho una distribución basada en equidad étnica, de ingresos o geográfica.

También presentó legislación el pasado febrero y ha abogado por más recursos para mejorar la equidad en la distribución de la vacuna contra la covid-19.

Here’s a (very quick!) tour through some of the 47 bills I filed for the 2021-2022 session. We took leaps w/ the Student Opportunity Act and #PoliceReformNowMA last session– now let’s build on it, towards a healthier, more equitable, more just MA. pic.twitter.com/een1eJQBF8

— Sonia Chang-Díaz (@SoniaChangDiaz) March 16, 2021