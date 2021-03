España | Desiden a Armie Hammer de otro filme por polémicas sexuales y caníbales

Armie Hammer ha protagonizado en lo que llevamos de 2021 una larga lista de escándalos sexuales que ha ensombrecido su carrera interpretativa. Quien se presentaba como una de las grandes promesas de Hollywood, ha visto como su futuro en la industria cambiaba de rumbo; fruto directo de comportamientos delictivos que, todavía hoy, siguen saliendo a la luz.

Su papel en ‘Call me by your name’ lo puso en el punto de mira del mundo del celuloide, catapultándolo hasta lo más alto del cine. Desde ese momento, diferentes estudios ficharon al actor para que protagonizara todo tipo de filmes, forjando así su hueco de rigor dentro del séptimo arte. Sin embargo, antes de que esto haya llegado a ocurrir, Armie Hammer protagonizó una de las polémicas más señaladas de lo que llevamos de año. Acusado de tendencias caníbales, el intérprete abandonó una de las producciones que tenía en marcha y ahora, poco más de dos meses después, este escándalo le han costado el despido de ‘The Billion Dollar Spy’. Un ejemplo más de que todo acto sale a la luz en Hollywood y, todavía pendiente de ser probado por las autoridades, la productora de la cinta ha decidido prescindir de Hammer para el filme.

Walden Media despide a Armie Hammer de ‘The Billion Dollar Spy’

Tras permanecer en el anonimato, la exnovia de Armie Hammer declaró el pasado marzo que el actor abusó de ella en repetidas ocasiones. Effie, nombre de la mujer que comenzó la polémica hacia Hammer, declaró que la violó más de una vez, ocasionándole terribles lesiones; así como un maltrato psicológico continuado. El actor negó que esto ocurriera, tachando las acusaciones de “escandalosas”; sin embargo, la policía de Los Ángeles ha iniciado una investigación que todavía hoy sigue en curso.

Antes de dar la cara, Effie publicó de manera anónima algunos pantallazos en los que, presuntamente, Armie Hammer mantenía perturbadoras conversaciones con varias mujeres. Si bien es cierto que el intérprete todavía no ha verificado que efectivamente sea él quien se encuentra detrás de las palabras escritas, estaban cargadas de contenido sexual, fetiches e incluso interés por el canibalismo. Una polémica que obligó al actor a abandonar algunas de las producciones que tenía pendientes de rodar en los años venideros.

Variety ha sabido que Armie Hammer también ha sido despedido de una sus próximas películas: ‘The Billion Dollar Spy’. Este thriller ambientado en la Guerra Fría está producido por Walden Media, desde Reino Unido, y el estudio ha decidido prescindir del intérprete de aquí en adelante. No obstante, la productora no ha querido hacer más declaraciones al respecto, mientras que el actor sigue en silencio a la espera de la resolución del caso pendiente. Un procedimiento que no apunta al corto plazo, puesto que Effie ha sido solo la punta de un iceberg al que se han sumado otras mujeres, afirmando que Hammer utiliza sus tendencias sexuales para dar pie al abuso emocional y físico.

En la película, el actor iba a dar vida al villano. Una adaptación de la historia real de un hombre que, durante la Guerra Fría, se convirtió en uno de los espías más decisivos para Estados Unidos. Mads Mikkelsen mantiene su rol protagónico, mientras que el estudio comienza ya a buscar a un sustituto para Hammer. Todavía no hay fecha de estreno para el filme, estando de momento en fase de preproducción; por lo que hay tiempo para que Walden Media dé con el candidato perfecto en la nueva cinta de Amma Asante, directora de la miniserie ‘Mrs. America’.

Películas pendientes de estreno para Armie Hammer

Puesto que ‘Call me by your name’ se estrenó en 2017, son varias las producciones que tenía pendiente de rodar Armie Hammer. Entre las más destacadas, encontramos la secuela de esta cinta, la cual probablemente quede fuera de la ecuación durante un largo tiempo. Todos sus proyectos han caído en saco roto, obligando a los estudios a reformular los planes de casting; no obstante, antes de que salieran a la luz estas acusaciones, el actor ya había terminado de rodar dos nuevas películas.

‘Next Goal Wins’ es la próxima comedia de Taika Waititi (‘Thor: Ragnarok’), en la que compartirá, presumiblemente, pantalla con Michael Fassbender y Elizabeth Moss. A su vez, el actor también había rodado ‘Muerte en el Nilo’, la secuela de ‘Asesinato en el Orient Express’ que tuvo que retrasar su estreno a causa del coronavirus. Dos filmes de gran envergadura destinados a las grandes salas y que, dada la polémica acontecida, podrían tener que buscar nuevas vías.

Cuando Kevin Spacey protagonizó un escándalo similar, la productora de ‘Todo el dinero del mundo’ gastó millones en eliminarlo de la cinta que acababa de rodar. Sustituyó sus escenas por Christopher Plummer y, de esta manera, la película de Ridley Scott esquivó las críticas. Una estrategia que se podría volver a aplicar en dichos estrenos pendientes; erradicando así la figura interpretativa de Armie Hammer del panorama cinematográfico.