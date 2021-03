España | El consejo a una concursante de ‘Ahora Caigo’

‘Ahora caigo’ no deja de sorprender a los espectadores. Y los concursantes tampoco dejan de sorprender a Arturo Valls en cada programa. En el último de ellos, la concursante Evelyn dejó sin palabras al presentador nada más presentarse.

«Me llamo Evelyn, pero todo el mundo me llama Edurne (como ponía en su placa identificativa del programa) por mi increíble parecido físico –con la cantante-» dijo entre risas la concursante de ‘Ahora caigo’, y aclaró que en realidad era «porque no se saben mi nombre y me llaman así, que es más fácil».

La joven madrileña explicó que le gustaban mucho los deportes, sobre todo el padel, y también habló sobre su trabajo con técnico de seguridad en una empresa. Colecciono monedas de un céntimo, tengo un pequeño museo de los horrores que está, de momento, en mi casa, ya lo haré público» expresó.

🙌🏻 Edurne no es una concursante cualquiera, algo que ha demostrado al presentarse con un nombre diferente al que venía en su tarjeta 😂 https://t.co/jBpyIvIe4F — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) March 29, 2021

La joven también sorprendió a Arturo Valls asegurando que en sus ratos libres también parodiaba videoclips de artistas famosos: «modificando la letra», pero prefirió no hacerlo en televisión. «Tengo una cualidad muy buena, imito la cara de todos los animales y el que mejor me sale es el uapití, un ciervo canadiense», añadió.

“¡A ver quién le dice que está mal!», exclamó Arturo Valls, que le pidió que pusiera las caras de más animales para disfrute de los espectadores de ‘Ahora Caigo’. Una petición que ella no pudo rechazar.

Tras las carcajadas de los espectadores, el presentador dio comienzo al juego, pero ella quiso explicar a que iba a dedicar el dinero si se llevaba el premio. Aunque Arturo Valls la interrumpió para darle un consejo: «Lo usarás para un buen psicólogo, claro…».