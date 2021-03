Historia de Crímenes: El secuestro de Johnny Gosch

John David Gosch (12 de noviembre de 1969, desaparecido el 5 de septiembre de 1982) era un repartidor de periódicos de 12 años en West Des Moines, Iowa, cuando desapareció sin dejar rastro el 5 de septiembre de 1982. Nunca se encontraron restos y las circunstancias La desaparición de Gosch permaneció inexplicada. Se presume que fue secuestrado.

Su madre, Noreen Gosch, sostiene que Johnny Gosch escapó de sus captores y la visitó con un hombre no identificado en marzo de 1997, y afirmó que su hijo le dijo que había sido víctima de una organización de pedófilos y que se le dejó de lado cuando era demasiado viejo pero ahora teme por su vida y vive bajo una identidad asumida y siente que no es seguro regresar a casa. El padre de Gosch, John, divorciado de Noreen desde 1993, ha declarado públicamente que no estaba seguro de si esa visita realmente ocurrió o no. Las autoridades no han localizado a Gosch ni confirmado el relato de Noreen Gosch, y su destino sigue siendo objeto de especulación, teorías de conspiración y disputas.

El caso recibió publicidad en 2006 cuando su madre afirmó haber encontrado fotografías en su puerta que representaban a Gosch en cautiverio. Algunas de las fotos recibidas resultaron ser niños de un caso en Florida, pero nunca se identificó a un niño en las fotos. Noreen Gosch insiste en que el niño es su hijo Johnny.

La imagen de Johnny Gosch fue una de las primeras en aparecer en los cartones de leche como un intento de ayudar a encontrar niños desaparecidos.

Desaparición:

5 de septiembre de 1982. En el suburbio, Johnny comienza a trabajar en su ruta de repartidor de periódico. Su padre usualmente lo acompaña, pero este amanecer lo hizo su perro, en esa mañana el personal de » The Des Moines Register» dijo que habían visto a Johnny comenzar a trabajar esta mañana. Pero este día algunas familias llaman al periódico y dicen que Johnny no entregóe el periódico este día.

Los padres de Johnny llaman a la policía e informan que Johnny desapareció, Johnny Gosch desaparece ese día y no se lo vuelve a ver. Johnny fue secuestrado mientras repartía periódicos. Algunos testigos dicen que están seguros de ver a Johnny trabajando, y otros dicen que cuando alguen vio a través de la ventana vio a Johnny que lo obligaron a subirse a un automóvil, Ford, color azul, se acercó al niño como si estuviera pidiendo indicaciones. y la gente en el auto comienza a seguir a Johnny en su ruta, Johnny encuentra a otro repartidor y le dice que el señor del coche azul es extraño, que tiene miedo y quiere irse a su casa, momentos después, los testigos ven cómo Johnny fue forzado para subirte a un auto

La mamá de Johnny contacta a los médium para saber sobre Johnny, porque el departamento de policía dice que tienen que esperar 72 horas para completar el informe de desaparición y comenzar a buscar a Jhonny. Noreen Gosch desesperada comenzó a buscar sola, contacta a médiums, llamó a amigos, a personas y protagoniza una investigación por su cuenta, un médium dice que Johnny fue secuestrado para meterse en el tráfico y la prostitución infantil.

Noreen Gosch, la madre de Johnny dice que vio a Johnny en marzo de 1997. Ella cuenta que eran las 2 de la madrugada y que todavía se había despertado cuando llamaron a su puerta, afuera estaba Johnny Gosch cuando tenía 27 años, acompañado por un hombre que nunca había visto antes, Johnny la reconoce de inmediato y ella lo reconoce. Ella dice » hablamos de una hora o una hora y media, él estaba con otra persona pero no tengo idea de quién era esa persona, Johnny miraría a la otra persona para que la aprobara ». «No dijo dónde viviendo o adónde iba», y dijo que vio dos fotos de Johnny Gosch en un sitio web con pornografía infantil.

Mientras tanto, Johnny Gosch fue visto seis meses después, una niña dice que está en el estacionamiento del mercado y un niño se acerca y dice que su nombre es Johnny Gosch y que fue secuestrado y ella dice que dos hombres tomaron a Johnny por los brazos y lo tomaron lejos rápidamente. El padre de Johnny recibe un recibo que dice «Estoy vivo». -Johnny Gosch ». Denver encontró un graffiti en una pared que decía » Johnny Gosch estaba aquí ». Noreen Gosch en su investigación descubrió que el departamento de policía, el FBI y la CIA estaban involucrados en estas redes de tráfico, y ella escribió un libro sobre el tema «Por qué Johnny no puede volver a casa». En 2006 Noreen gosch recibe en el correo, dos fotos, como podemos ver, tiene 3 niños como si fueran secuestrados, nunca se supo a quién se envió eso.

Johnny hoy sigue desaparecido, desaparecido durante 35 años

