La baraja de los presagios- Aunque parece que la Bestia está bajo control, hay algo que se está filtrando desde el Gris hacia el bosque y que amenaza Cuatro Caminos. Mientras tanto, los hijos de los fundadores están enzarzados en peleas y no prestan atención a lo que está sucediendo. Solo May Hawthorne parece darse cuenta del peligro, pero si quiere salvar el pueblo tendrá que pedir ayuda a alguien a quien desprecia: su propio padre. El padre de May no es el único que acaba de llegar al pueblo; también está allí el hermano mayor Isaac Sullivan, que busca el perdón de este. Sin embargo Isaac no puede olvidarse del pasado, y menos cuando en ese pasado parece ocultarse la clave que le permitiría, junto a Violet, acabar con el Gris y con el monstruo que en él habita. Pero ¿es en realidad ese el monstruo con el que tienen que acabar?

Autor: Christine Lynn Herman

Genero: Juvenil

Páginas: 352

Sinopsis Librería

