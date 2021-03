Plantean denunciar ante la OMS la convivencia de familias en el Cementerio General del Sur

Richard Blanco, diputado de la Comisión Delegada, informó durante la sesión ordinaria de este martes que en los panteones y mausoleos del Cementerio General del Sur en Caracas habitan familias que corren el riesgo de provocar una epidemia en el sector.

También afirmó que además han sido profanadas más de 125 tumbas, situación que considera debe ser denunciada ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos defensores de los Derechos Humanos.

Explicó el parlamentario por la capital del país que desde hace tiempo se vienen denunciando los desmanes que se cometen en el Cementerio General del Sur por la cantidad de profanaciones ilegales, ritos de hechicería, magia negra y venta de osamentas. Ahora algunas personas utilizan los mausoleos de residencia, corriendo el riesgo de que se generen enfermedades.

Blanco manifestó que realizó una inspección en el lugar el pasado fin de semana y se detectó que han sido profanadas más de 125 tumbas, no hay agua y las torres de alumbrado del camposanto no funcionan desde hace tiempo, por lo que no se cuenta con luz eléctrica.

Igualmente denunció que en el cementerio el hampa hace de las suyas, se roban las letras y figuras de bronce o de plata de bajo quilate de los panteones y son vendidas a establecimientos de compra que se encuentran en los alrededores.

“Es lamentable porque ahora se suman al cementerio, declarado monumento histórico de Venezuela en el año 1982, unos 12 panteones y mausoleos en los que habitan personas que no tienen dónde vivir, situación que puede provocar una epidemia y perjudicar no solo a estas familias sino a quienes habitan en las cercanías”, añadió el parlamentario.

