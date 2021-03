Publican el trailer de ‘Shadow and Bone’

El universo de las novelas de la autora Leigh Bardugo llegan a Netflix, en una nueva serie que tratará de ser fiel al material y para mostrar parte de este ambicioso proyecto televisivo fue lanzado este 30 de marzo del 2021 el primer trailer de ‘Shadow and Bone’.

La adaptación live-action narrará sobre «Alina Starkov acaba de desatar un poder extraordinario que podría ser la clave para liberando a su país. Con la monstruosa amenaza del Shadow Fold que se avecina, Alina es arrancada de todo lo que sabe para entrenar como parte de un ejército de élite de soldados mágicos conocidos como Grisha «.

Para este primera temporada, se contará con ocho episodios los cuales no sólo estarán basado en la trilogía de los libros de ‘Shadow and Bone’, sino que también en las dos novelas de la saga ‘Six of Crows’, la cual está conectada también a este mismo universo, por lo que la serie tome su propio camino para desarrollar su historia sin dejar la esencia del material original.

«‘Shadow and Bone’ tiene lugar en un mundo de fantasía muy diferente. Piense en la Rusia imperial, no en la Inglaterra medieval, repitiendo rifles en lugar de espadas. Es una historia sobre las personas a las que se les ha dicho cuánto no importan, demostrando cuánto hacen», dijo anteriormente la autora sobre este proyecto en una entrevista para TvLine.

De acuerdo con el trailer de ‘Shadow and Bone’, la serie contará con elenco en su mayoría veinteañero conformado por Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Archie Renaux, Amita Suman, Danielle Galligan, Kit Young, Daisy Head, Sujaya Dasgupta, Calahan Skogman, Luke Pasqualino, Zoë Wanamaker, Julian Kostov. Su fecha de estreno serp el próximo 23 de abril del 2021.

