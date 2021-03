Publican el trailer de ‘Wrath of Man’ de Guy Ritchie

Acción, venganza y Jason Statham es lo que conforma la nueva película de Guy Ritchie, director que ha sobresalido en el séptimo arte por largometraje como ‘Snatch’, ‘Sherlock Holmes’, ‘RocknRolla’ y el live-action de ‘Aladdin’. Así que para mostrar un poco de este nuevo proyecto fue lanzado el trailer de ‘Wrath of Man’ de Guy Ritchie.

La película además de contar con secuencias llenas de adrenalina tendrá un elenco conformado por varias estrellas de Hollywood como Statham (‘The Expandables’), Bill Block (‘Fury’), Ivan Atkinson (‘Aladdin’) y Andrew Golov (‘Uncle Frank’), Holt McCallany (‘Mindhunter’), Jeffrey Donovan (‘Sicario: Day of the Soldado’), Josh Hartnett (‘Penny Dreadful’), Laz Alonzo (‘The Boys’), Raúl Castillo (‘Army of the Dead’), Deobia Oparei (‘Game of Thrones’) y Post Malone.

«Trabajar de nuevo con Guy Ritchie en nuestra segunda colaboración juntos, junto al reconocido actor Jason Statham, es un privilegio, y anticipamos que el tono y el sabor de estos dos viejos amigos resucitarán nada menos que un verdadero clásico del género», confesó el actor Bill Block para Comicbook.com

En la sinopsis que está en la descripción del trailer de ‘Wrath of Man’ dice: «Un nuevo guardia de seguridad de camión de efectivo misterioso y de ojos salvajes (Statham) sorprende a sus compañeros de trabajo durante un atraco en el que inesperadamente desata habilidades de precisión. La tripulación se pregunta quién es y de dónde vino. Pronto, el motivo último del tirador se vuelve claro cuando toma medidas dramáticas e irrevocables para ajustar cuentas».

‘Wrath of Man’ llegará a los cines el 7 de mayo del 2020 y se espera que no haya ninguna complicación por la pandemia, ya que Hollywood ha tenido que retrasar sus lanzamientos o en el peor de los casos cancelar producciones.

Wipy