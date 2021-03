Publican nuevo trailer de ‘Spiral’

Tras el anuncio la semana pasada de que la nueva película de la franquicia de terror adelantaba su fecha de estreno, Lionsgate ha estrenado el nuevo trailer de ‘Spiral’, la novena película de la exitosa serie ‘Saw’.

La nueva película de la serie no parece estar conectada a la continuidad de las anteriores películas de la franquicia, con sus trampas extravagantes, sus marionetas y todo, sino que crea un nuevo camino propio mientras utiliza el concepto de la serie como modelo.

Una de las principales diferencias entre las primeras películas de la serie y la próxima película es su reparto, que cuenta con estrellas como Chris Rock y Samuel L. Jackson.

El nuevo trailer de ‘Spiral’ inicia cuando una mente criminal desata una forma retorcida de justicia en espiral, el nuevo y aterrador capítulo del libro de Saw.

«Trabajando a la sombra de su padre, un estimado veterano de la policía, interpretado por Samuel L. Jackson, el impetuoso detective Ezekiel «Zeke» Banks, papel de Chris Rock, y su compañero novato, Max Minghella, se encargan de una espeluznante investigación de asesinatos que recuerdan inquietantemente el espantoso pasado de la ciudad«, dice la sinopsis de la película.

Tal como muestra el avance, el detective estará atrapado involuntariamente en un misterio cada vez más profundo, en el que Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino.

Uno de los puntos en los que ‘Spiral’ se asemejará al universo de ‘Saw’ es detrás de la cámara, ya que el cineasta Darren Lynn Bousman dirige la nueva película, habiendo dirigido previamente tres de las secuelas de la película original.

La película también cuenta con un guion del dúo de guionistas Josh Stolberg & Pete Goldfinger, quienes escribieron la octava y más reciente película de la saga, ‘Jigsaw’ de 2017.

La fecha de estreno de ‘Spiral: From the Book of Saw’ es el 14 de mayo en las salas de cines.

