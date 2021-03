Montaner aclara que video que circula en redes sociales es viejo

El cantautor venezolano Ricardo Montaner aclaró que un video que circula en las redes sociales sobre su supuesta visita a Colombia, su encuentro con migrantes venezolanos y un mensaje sobre «lo que pasará en los próximos días» es viejo, no fue grabado este año 2021.

«Aunque mis ideas firmes no pasan de moda, no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente», publicó Montaner este lunes 29 de marzo en su cuenta de Twitter.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial