Russell Westbrook establece increíble récord en la NBA con historia noche

Russell Westbrook registró una increíble línea de estadísticas para los Wahsington Wizards que, literalmente, nunca antes se había visto en la NBA.

Fred Katz de The Athletic ofrece una idea de cuán asombrosa fue la actuación de Westbrook, es un triple-doble bastante loco y, aparentemente, no se parece a nada que hayamos visto en toda la historia de la NBA. Ah, y si eso no fuera suficiente, aquí hay otro dato estadístico sobre los números de Westbrook:

Russell Westbrook had 35 points, 14 rebounds & 21 assists tonight.

I checked on @bball_ref how may times that’s happened since 1983: ZERO results came up.

It’s the first time since 1983, as far back as @bball_ref’s database goes, anyone’s gone for 35-14-21.

Have a night, Russ.

— Fred Katz (@FredKatz) March 30, 2021