Utah Jazz se une a los Warriors del 2017 y a los Bulls del 1996 en increíble récord

El Utah Jazz ha sido indudablemente impresionante esta temporada, reforzando un récord de la NBA de 35-11 y sentado cómodamente en la cima de la Conferencia Oeste de la NBA.

Una inmersión profunda en las estadísticas del equipo demuestra ser aún más increíble, ya que están logrando una hazaña estadística que solo seis equipos en la historia de la liga han alcanzado.

Los Jazz son una pesadilla para enfrentar en ambos lados de la pelota, combinando una ofensiva desinteresada e inteligente con una defensa asfixiante e impulsada. La identidad de Utah como potencia bidireccional le permite estar en el Top 3 de la liga tanto en ataque como en defensa.

The Jazz are top 3 in both offense and defense this season.

Only 6 other teams have done that in three-point era:

— 2016-17 Warriors 🏆

— 2014-15 Warriors 🏆

— 1995-96 Bulls 🏆

— 1993-94 Sonics

— 1990-91 Blazers

— 1985-86 Celtics 🏆 pic.twitter.com/4sjx3LPcki

— StatMuse (@statmuse) March 30, 2021