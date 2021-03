+VIDEO | Sobreviviente de familia «asesinada» en Apure clama justicia

Este lunes 29 de marzo se realizó el sepelio de los 4 miembros de una familia «asesinada» presuntamente por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en El Ripial, estado Apure.

El periodista Arturo Alvino (NTN24) conversó con el único sobreviviente del núcleo familiar quien pudo sobrevivir ya que ese día salió de su casa a trabajar, según narró.

Gemir Ramírez, contó que su familia «era demasiado humilde» y no tenía nada que ver con grupos guerrilleros tal como lo han señalado las autoridades, por lo que pidió se investiguen los hechos para que se limpien sus nombres.

«Al Gobierno venezolano que por favor, por los derechos humanos que se haga justicia, que limpien los nombres de ellos porque ellos no eran ningunos guerrilleros como lo están diciendo, que respeten», manifestó.

Ramírez reiteró que su familia no tenía necesidad de tener vínculos con la guerrilla. Contó que no pudo ni siquiera ver los cuerpos, «no me los dejaron ver, porque dicen que quedaron muy feos», dijo.

Consternado y con lágrimas despidió a su madre, padre y hermanos, «mis padres, no tenga palabras (…) mis amigos, eran mi todo, mis panas, yo contaba con ellos, mi gente de confianza, mis papás, mis hermanos».

Hizo un llamado los miembros de la (FANB). «Que se metan al monte que la guerrilla está en el monte, en los pueblos no van a conseguir si no a pura gente inocente».

800Noticias