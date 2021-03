Adriana Azzi: Horóscopo del 31 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 31 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Amistad.

Tu energía se moverá hacia ideas altruistas o de carácter espiritual y te preocuparás por ayudar a los demás. Amigos poderosos colaborarán de manera importante para que consigas los objetivos que te propones. Alguien te dice algo que no creerás pero que está allí delante de tus ojos, por más resistencia que tengas sabes en tu corazón que te dicen la verdad. Caminos abiertos para lograr un proyecto independiente. Nuevas noticias apremiantes. Debes aprovechar a fondo las energías que están a disposición. Recibes un consejo muy positivo, escúchalo y aplícate. Compromiso a corto plazo o con fecha que se proyecta muy cercana. Actividades en internet. Compromiso pendiente con el que fallaste varias veces, ahora es el momento de concretarlo.

#TRABAJO: Éxito rotundo en lo laboral con un grupo de compañeros aguerridos. ¿Por qué no iniciar un proyecto independiente?. Evaluarás si aceptar unas normas. Te exigirán llegar temprano o irte más tarde para llevar a cabo un plan de trabajo. Recuperación. Celos de un superior por tus lagros.

#SALUD: Malestar general pasajero.

#AMOR: Ayudas a una persona querida en una situación amorosa. Llega alguien del pasado. Retorna un amigo/a muy querido/a. Deberás decidir que es lo mejor para tu vida

#PAREJAS: Se toca el tema de la lealtad y del compromiso. Se reactiva la vida familiar. Las ventajas de ser monógamos.

Solteros: Viajes por negocio que te cambia todo. Presta atención a lo que te ofrecen. Te ganas un dinero extra.

#MUJER: Soluciones y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos. Nueva relación sentimental. Cambios positivos. Negociando, mostrando tus ideas. Ayudas económicas.

#HOMBRE: Inicia tu día realizando un ritual especial o ejercicio espiritual. Debes estar pendiente de los detalles en una negociación o acuerdo. Pensamientos muy lúcidos te impulsan a concretar acciones que te ayudan a la hora de abrir una puerta que creías cerrada.

#CONSEJO: Pon en marcha nuevas ideas, anímate.

TAURO

PALABRA CLAVE: Oportunidades.

Número de Suerte: 326

Tienes muchos retos en la vida, pero ve paso a paso, escalón por escalón.

Harás varias actividades a la vez. Los lazos familiares pueden derrotar cualquier tormenta, el amor es lo único que importa. Controla tu mal carácter. Los demás no pueden hacer todo lo que tú quieres o como lo quieres. Celebraciones y alegrías por una mujer con triunfo. Deja las dudas. Llamadas importantes que producen un cambio en tu vida. Salidas felices. La clave está en compartir. Pensamientos sobre el amor, un noviazgo o el matrimonio. El poder del amor.

#TRABAJO: Te cancelan un dinero pendiente. Se activan los negocios, lo que estaba detenido avanza. Ahora entrarás a un ambiente de personas importantes o de contactos especiales.

#SALUD: Hacer dieta te es necesario.

#AMOR: Grandes cambios en tu familia. Se activa el amor. Deja las peleas. La felicidad a tu lado con la familia. El deseo de compartir tu vida. Fertilidad a millón.

#PAREJAS: Días productivos. Horas románticas. Nuevos planes para desarrollar. Una nueva rutina que organizar. Un trabajo en otro sitio. Un reencuentro con viejos amigos.

#SOLTEROS: Tu magnetismo personal se activa, al igual que tus ganas de sociabilizar. Momento estelar para conocer a alguien especial. No olvides la pastillas anticonceptivas o los preservativos. Recibes apoyo de una madre. Algo con un reloj.

#MUJER: Harás una mudanza poco a poco, por partes. Alegría piel con piel. Eliges entre dos o más oportunidades.. Una mala experiencia sentimental comienza a sanar. Con confianza tendrás una experiencia amorosa significativa. Acoplamiento sexual. Algo o alguien que no puedes sacar de tu mente. Colegas o compañeros de trabajo se unen a ti para alcanzar una meta.

#HOMBRE: Ambiente de trabajo más armónico. Todo comienza a cambiar a tu favor. Actúas eficazmente. No te detengas. Amantes, parejas, inconsistencia. El temor a comprometerte. Preocupaciones sexuales. Oposiciones que debes vencer. Necesidad de curación espiritual o psicológica.

#CONSEJO: Lucha por tus sueños

GÉMINIS

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 117

En la vida nada es como parece ser o muy pocas cosas son lo que parecen ser y es nuestra elección tomar las cosas como parecen y atormentarnos con ellas. Un triunfo, una victoria o alcanzar un objetivo aumentará tu autoestima. Discusiones con personas con las que vives por visiones divergentes. Reconocimiento por tu trabajo. Visitas a una persona que te resuelve un problema. Tranquilidad para alcanzar el objetivo. No hagas las cosas rápido, tómate el tiempo necesario para realmente ir por lo seguro. Nuevas metas, un cambio de perspectiva. El inicio de nuevas etapas en un camino de evolución. Una receta.

Trabajo: Tu vida cambia en lo económico. Planear una sorpresa es una cosa, pedir apoyo para lograrla es otra. Demasiado pronto para rendirte, ni lo pienses.

Salud: Indigestión.

Amor: Captas un cambio de vibración en el ambiente. Trámites legales. Para obtener las cosas buenas de la vida hay que sudar, dice el dicho.

Parejas: Debes estar pendiente de situaciones en tu entorno familiar, de ajustes y nuevas agendas. El amor es importante para que puedas recargar tus baterías.

Solteros: Se prudente con lo que digas. Tendrás un avance sin obstáculos. Utiliza tu intuición.

Mujer: Debes trabajar tu fortaleza interior. Es hora de confiar en tí misma. Tus esfuerzos serán recompensados. Un pasatiempo que te hace perder el tiempo. Distribuyes equitativamente algo que llevas a casa. Un zarcillo extraviado. Flores e inciensos en casa.

Hombre: Ten claro que durante el mes, que viene habrá mucho movimiento y acciones en lo que quieres. Situaciones externas que te afectan.

Consejo: Hablar abiertamente de tus sentimientos es, en ocasiones, muy liberador.

CANCER

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 001

La necesidad de un orden ocupará tu pensamiento. Sentirás que debes decidir en dónde estar.

Sientes que alguien de tu entorno no confía en ti. Un documento sellado por el gobierno.

Te encargarás de un problema que no es tuyo pero lo resolverás. Cuídate de personas conocidas. La energía que hay revelándose para tí te muestra una nueva etapa. Dudas que no te dejan avanzar. Busca las salidas para motivar el cambio. Nuevas decisiones te confrontan con lo que realmente quieres. Una experiencia espiritual.

#TRABAJO: Reuniones importantes. Tus palabras tendrán poder. Ten cuidado en oficinas públicas con personas agresivas o desconsideradas. Una carpeta con documento importante.

#SALUD: Malestar de espalda

#AMOR: Querrás encontrar un significado de una relacion con alguien de tu entorno. Añorar a una persona que está lejos.

#PAREJAS: Estarás analizando un cambio. Decisiones que debes tomar por exigencia de tu pareja. Armonizar las cosas.

#SOLTEROS: Una mujer conocida que debes cuidar o consentir más. La disciplina es muy importante para lograr eso que quieres. Puedan surgir aventuras o romances con algún amigo a través de un primo.

#MUJER: Descuidos en tu casa que debes atender. Bajas el tono de las pequeñas rabietas y molestias con las personas cercanas . Los viejos hábitos no se cambian fácilmente. Nos toma toda una vida llegar a conocernos. Algo curioso con una foto frente al espejo.

#HOMBRE: Debes arreglar algo en tu casa con problemas eléctricos. Cierras un ciclo e inicias otro. Abres la puerta para que entre la luz. Ya no ves las cosas de un sólo color. Los peores golpes siempre te los dará alguien muy cercano.

#CONSEJO: Mantén tu generosidad, bondad y buen juicio, te hará falta.

LEO

Palabra Clave: Cambios

Número de Suerte: 397

Estás entrando a una nueva fase de crecimiento, tanto personal como espiritual, es tu destino. Deberás enfrentarte a una decisión crucial que puede alterar el curso de tu vida.

Notarás que tendrás más desahogo económico, pagarás deudas y pondrás las tarjetas de crédito al día. Un(a) amigo(a) te abrirá un camino o te hará un favor muy importante. Tendencia a compras compulsivas. Contacto con figura pública, influencer, o trabajos relativos a la belleza, las joyas o el mundo femenino en general. Boda por interés o para lograr unos papeles de residencia. Te surge un inesperado talento. Firmar o no un documento. Compra de una computadora o televisor. Cambias de rumbo o de decisión en forma inesperada. Problemas con tuberías o bote de agua.

#TRABAJO Necesidad de evaluar o de ser evaluado. Modificarás algo, no te gusta como quedó y lo cambias. Cálculo final. Cambio de lugar. Movimiento, avance y evolución. Más ingresos económicos. Contacto con compañía extranjera. Mejor posición.

#SALUD Informe médico.

#AMOR: Consideración que tiene que ver con amor y dinero. Tensión familiar con una de las mujeres miembro. Adolescente que preocupa. Conflicto que superar vinculado a suegra o madre.

#PAREJAS: Cuando se está molesto se dicen demasiadas cosas, pero lo importante es lo que se siente en el corazón. La mujer colaborando más con el dinero que el hombre.

#SOLTEROS: Evaluarás una propuesta. Asuntos con sitio de estudios y un promedio de una nota. Contacto con personas que pertenecen a una Fundación.

#MUJER: Un dinero que llega fácil, inversión en la decoración o arreglos del hogar. Atraes simpatía por tu persona.

#HOMBRE Una mujer te abrirá un camino o te ofrecerá una ayuda importante. Dolor de espalda. Te vas de una casa por molestia que te causa un comentario. Documento, firma o autorización a tu favor.

#CONSEJO Disfrutar el camino también es importante, tan igual que llegar a tu meta así que, disfrútalo conscientemente.

VIRGO

Palabra Clave : Venus

Número de Suerte: 678

Venus visita tu Signo, lo que hará que valorarás las cosas a través de los sentimientos. Tu energía se inclina a hacer una limpieza general y a ordenar todo lo que te rodea. Logros rápidos. Controla tu impaciencia. Pondrás más atención a mejorar tu apariencia física. Contacto con estéticas. Superación de in trauma psicológico. Un documento importante. Situación legal vinculada a una mujer mayor. Temas de propiedades, alquiler o herencia. Revelaciones, sueños. Vidas pasadas.

#SALUD: Te inclinas a ejercitar más tu cuerpo.

#TRABAJO: Saber usar tu capacidad de liderazgo será importante ahora.

Busca a tus amistades pues las relaciones te beneficiarán, algunos contactos podrán interesarse en algún negocio. Atracción por alguien de tu entorno ampliado (tangible y virtual). Evita discusiones. Proyecto lento con obstáculo que superar.

#AMOR: Disposición para dar y para recibir. Tendrás una actitud más servicial hacia los demás. También llevarás una vida amorosa y sexual muy intensa. Te ocupas de una persona anciana.

#PAREJAS Harás todo lo posible por ayudar a tu compañero(a).

Recurre al consejo constructivo para ayudarle a llegar más lejos, a ir por más.

SOLTEROS: Una nueva relación en puerta, reconciliaciones. Reaparece una persona que está arrepentida. Asunto con escoger ropa.

#MUJER Serás más complaciente frente al amor, modo geisha, a la par irás tu exceso de racionalizar las coas. Más sensual, voluptuosa y atractiva. Tiempo de tacones, botox, spa… Usar tonos rojos, naranja o amarillos para estar en sintonía con las influencias astrales. Querrás usar nuevas herramientas para tus redes sociales.

#HOMBRES: Tu atractivo y sensualidad aumentan. Llegó la hora de ocuparte más de tu aspecto físico. Una mujer especial llega a tu vida. Te inquietas por una relación con un(a) hijo(a). Compra de una nueva computadora o tableta. Una aplicación te llama la atención.

#CONSEJO: No es el momento para aislarte sino para salir al mundo y expandir tus ideas…

LIBRA

Palabra clave: Personalidad

Número de suerte: 078

La seguridad en tí mismo y las ganas de conseguir seguridad son los motores principales para lograr tus metas. El triunfo de la voluntad. Exceso de actividad, un día será estresante. El respeto y la confianza como pilares. Deberás cerrar un ciclo del pasado para seguir adelante. Considera cuidadosamente cada detalle antes de lanzarte a un nuevo plan. Sentirás que estás siendo puesto a prueba. Un sueño muy lúcido cuyos símbolos deberás interpretar. Preocupaciones por tu propio progreso. Hablas de un plan para Diciembre.

#TRABAJO: Algo que estabas esperando llega con sorpresa y algo más que no esperabas. Le hablas a alguien de confiabilidad. Alguien que conoces en el trabajo o un cliente se queda en tu mente.

Salud: Revisar la vista. La salud de tus ojos.

#AMOR: Te destaca sobre los demás con facilidad.

Un hombre emocionalmente estable y maduro te apoya con sus palabras y tal vez con algo más. Una emoción te sobresaltará. Hablas de una persona que conociste.

#PAREJAS: Le prestas atención a una verdad reveladora. Mucha fuerza espiritual en desarrollo. Declaraciones de amor. Hecho curioso relacionado con una comida rápida.

#SOLTEROS: Una situación económica que solucionas. Harás algo que sorprenderá positivamente a una persona que te importa. Reencuentro con una vieja amistad.

#MUJER: Ponle fuerza a lo que haces en función de tu desarrollo o crecimiento económico, lo lograrás. Una persona que te piensa mucho se comunica contigo a través de un tímido mensaje. Un consejo sabio de un hombre fuerte, maduro y generoso. Poniéndote al día con tu ropa y accesorios.

#HOMBRE: Deberás revisar varias veces el e-mail esperando un respuesta. Ayudas a un hermano o a un amigo. Una cuestión que tiene que ver con publicidad. Estar a cago requiere de ingenio. Entusiasmo por un desafío. Deseo, emoción, una conversación donde hablas de lealtad.

Consejo: Sentido común.

ESCORPIO

Palabra clave: Curiosidad

Número de suerte: 236

Fuerza de voluntad para conseguir todo lo que te propongas. Inclinación a tener una mente curiosa y hacer una investigación en un tema de tu interés. Surgirá un chisme que tiene un camino de ida y vuelta, cautela con tus respuestas o comentarios. Saldrán a luz enemigos ocultos.

Irás cambiando costumbres y hábitos. Sospechando de todo, imaginando infinitas conspiraciones al asecho. Te enteras de un secreto que te impacta mucho. El dinero fluirá, arreglos de asuntos bancarios.

Contacto con guías espirituales, videntes o astrólogos. Asunto con viaje.

Siempre encontrarás una mano amiga con la que podrás contar. Una mujer joven trae alegrías. Harás cosas nuevas este mes.

#TRABAJO: Gran capacidad para invertir. Reunión donde fluirán acuerdos. Cuidado con algo de valor que dejas en un escritorio. Una regla o acuerdo cambia a tu favor. Inesperado apoyo de un desconocido. Negocios con familiares.

Participas en una protesta.

#SALUD: Ten calma y controla tus nervios. Molestia con herpes alrededor de la boca.

Amor: Recuerdos de tu infancia reaparecen con mucha nostalgia. Sale de del camino una persona que hizo mucho daño dentro de una relación de tu interés.

#PAREJAS: Se interesan por consolidar un negocio. Sentirás que debe haber un cambio con tu pareja. Una mujer pide algo a cambio para darles una ayuda. Viaje de ida y vuelta. Surgen soluciones .

#SOLTEROS: No compitas con personas que no están a tu altura en la parte laboral ya que pierdes el tiempo. Alguien avergonzado te busca y reconoce que se equivocó.

#MUJER: Tomarás decisiones contundentes. Contacto con ginecólogo.

Estarás al frente de una empresa de mucha responsabilidad. Quieres un cambio físico. Unas maletas. Escondes un dinero para no prestarlo. Sabrás que un hijo(a) te miente. Las viejas heridas sanan.

#HOMBRE: Ansiedad que te genera conflicto. Cubres necesidades. Calma y fe que sí te aprobarán esos documentos. Enfrentas prudencia con exceso. Detenerte a reevaluar. Contacto con aseguradoras.

#CONSEJO: Sigue adelante y ten fe, eres más fuerte de lo que imaginas.

SAGITARIO

Palabra clave: Ciclo.

Tu energía se moverá hacia ideas altruistas o de carácter espiritual y te preocuparás por ayudar a los demás. Amigos poderosos colaborarán de manera importante para que consigas los objetivos que te propones. Alguien te dice algo que no creerás pero que está allí delante de tus ojos, por más resistencia que tengas sabes en tu corazón que te dicen la verdad. Caminos abiertos para lograr un proyecto independiente. Nuevas noticias apremiantes. Debes aprovechar a fondo las energías que están a disposición. Recibes un consejo muy positivo, escúchalo y aplícate. Compromiso a corto plazo o con fecha que se proyecta muy cercana. Actividades en internet. Compromiso pendiente con el que fallaste varias veces, ahora es el momento de concretarlo.

#TRABAJO: Éxito rotundo en lo laboral con un grupo de compañeros aguerridos. ¿Por qué no iniciar un proyecto independiente?. Evaluarás si aceptar unas normas. Te exigirán llegar temprano o irte más tarde para llevar a cabo un plan de trabajo. Recuperación. Celos de un superior por tus lagros.

#SALUD: Malestar general pasajero.

#AMOR: Ayudas a una persona querida en una situación amorosa. Llega alguien del pasado. Retorna un amigo/a muy querido/a. Deberás decidir que es lo mejor para tu vida

#PAREJAS: Se toca el tema de la lealtad y del compromiso. Se reactiva la vida familiar. Las ventajas de ser monógamos.

Solteros: Viajes por negocio que te cambia todo. Presta atención a lo que te ofrecen. Te ganas un dinero extra.

MUJER: Soluciones y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos. Nueva relación sentimental. Cambios positivos. Negociando, mostrando tus ideas. Ayudas económicas.

#HOMBRE: Inicia tu día realizando un ritual especial o ejercicio espiritual. Debes estar pendiente de los detalles en una negociación o acuerdo. Pensamientos muy lúcidos te impulsan a concretar acciones que te ayudan a la hora de abrir una puerta que creías cerrada.

CONSEJO: Pon en marcha nuevas ideas, anímate.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 726

Ahora tu mentalidad estará más abierta y tus ideas se dirigen hacia la búsqueda de la expansión. Atracción por aquellos que te ofrecen nuevas experiencias. Encuentros con amigos, buenos ratos y conversaciones. Viajes y reencuentros. Las experiencias de otras personas serán parte de tu aprendizaje. Un cumpleaños de un hombre. Compras unos cuchillos. Tomás precauciones con un dinero en Banco. Te preocupas por un(a) sobrino(a). Preparándote para un evento o «eventualidad». Nuevos compromisos que asumes con entusiasmo, cuestión de orden. Éxitos y logros. Actividad a millón. Contradicciones contigo mismo que debes superar.

TRABAJO: Hablarás por mejores condiciones. Cambios en lo económico. Chismes de personas contra un hombre. Propuesta de una mujer muy positiva. Entrevista, cámara – acción.

#SALUD: Recuperación, y más amor por tu cuerpo.

#AMOR: Buscarás disfrutar de la variedad y de probar todo, incluyendo nuevas relaciones.

#PAREJAS: Crecerá la confianza con tu pareja. Alegrías y celebraciones por logros inesperados.

SOLTEROS: Fuerte deseo de vivir nuevas aventuras, de viajar y conocer un nuevo lugar. Iniciativa a la hora de lograr concretar en los negocios. Estrategia y liderazgo, toma la batuta. El cuidado de tu piel. Un trabajo que requiere seguridad en tí mismo.

#MUJER: Un sacrificio necesario por un logro positivo. Contacto con un sacerdote o persona espiritual. Rejuvenecimiento de tu pareja, celebrarán algo juntos. Corta y libera. Sentimientos e ilusiones. Proyecto que sugiere asumir nuevos compromisos.

#HOMBRE: Interferencia, sacúdete las piedras del zapato. Gente viene y gente vá, a los que se quedan es a los que te debes dedicar; pasando la página. Un dulce que te comes a escondidas. No pretendas olvidar que eres un alma espiritual. Servicio al carro. Descargar a través de un evento deportivo entre amigos o hijos.

#CONSEJO:

Evita palabras imprudentes y decisiones impulsivas. Primero tu paz interior.

ACUARIO

Palabra clave: Evolución.

Número de suerte: 719

Tu mente estará activa, eficaz y capaz de tomar decisiones rápidas. Lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar.

Salida alegre con amigos. Cautela al manejar, o durante viajes o traslados. Alguien muy apasionado te llama para contarte algo interesante o para ponerte al día. Gastos que puedes evitar. Molestia por un local o establecimiento que no termina de recuperase. Cambios paulatinos para mejor. Acuerdo positivo con persona extranjera. Familiar cercano con problemas de pareja. Debes pensar y reflexionar acerca de un asunto que te inquieta para tomar la mejor decisión.

#TRABAJO: Serás directo y harás exigencias muy concretas.

Excelente momento para aumentar los recursos económicos a través de un negocio rápido, tipo toma y dame. Preparas un informes.

#SALUD: Comer más sano y balanceado. Cuidado con objetos cortantes.

AMOR: Tus palabras tendrán la capacidad de mover a otros. Evita desavenencias con hermanos o primos.

Enamoramiento. Invitación que es difícil rechazar. Actúa con amabilidad con esa persona que te pretende. Química inmediata.

#PAREJAS: Situación de control que puede hacer que la pareja se sienta asfixiada.

Conocen a nuevas personas, Tomarán acciones y los cambios se sucederán. Dinero o herencia.

#SOLTEROS: Una desilusión pero te recuperas rápido. Esperando más del otro, más de lo que puede dar. Una salida brillante a una situación estresante.

#MUJER: Te invitarán a una comida especial, no te niegues. Asistes a una reunión de carácter espiritual. Cambios afortunados, los primeros pasos para establecer prioridades. Un hombre fornido con actitud dominante o impaciente contigo.

#HOMBRE: Compra de ropa para niños o adolescentes. Gasto extra en hijo(s). Gusto por manejar a alta velocidad. Hecho curioso con un campeón, un líder, o una persona de posiciones firmes. Malos entendidos entre personas que se quieren, lamentable.

#CONSEJO: Tu opinión es importante, hazla valer sin imposiciones.

PISCIS

Palabra clave: Organizarse.

Número de suerte: 318

Una ráfaga de energía aumenta tu motivación para abrir nuevos caminos. Nuevas puertas se abrirán sorprendiendote. Retorno de viejas amistades.

Cuidado con malos entendidos en un grupo de whatsapp dos o más pueden ponerse a la defensiva. Centrada en temas laborales y económicos.

Reuniones, conversaciones, encuentros creativos. Crece el gusto por las buenas comidas, la satisfacción de los sentidos y los placeres. Evita reacciones violentas. Busca la armonía y el equilibrio entre lo que haces y lo que quieres hacer. Belleza, arreglo físico o de apariencia personal. Hecho curioso adquiriendo un Smartphone. Debes llegar a la raíz de un problema. Irás a un lugar inesperadamente. Logros.

#TRABAJO: Estarás siempre inquietos por superar a competidores. Nuevas inciativas que sacar adelante. Deberás trabajar extra para hacer que las cosas funcionen. Asumes exitosamente tus responsabilidades pero te falta tiempopara hacer más.

Salud: Tomar más jugos naturales y menos sodas o jugos con preservantes.

#AMOR: Evita la inseguridad y los celos. No te enredes en aventuras con persona comprometida. Asunto con primos.

#PAREJAS: Días muy positivos para concretar compromisos. El poder de la palabra , la seducción y la persuasión seran positivo para un mayor acercamiento.

#SOLTEROS: Se abren las puertas hacia el éxito. Ganancias y prosperidad. Proyecto prometedor al que todavía le hace falta darle forma. Firmeza y tenacidad en la acción.

#MUJER: Nuevas ilusiones y renovados bríos. Estarás muy involucrada en un proyecto que te interesa. Días favorables para el amor. Se dispersa la oscuridad y se aclara el panorama. Sueños lúcidos. Sensación de cansancio.

#HOMBRE: Posibilidad de dejar en cinta a tu pareja, cuidado también con los «encuentros ocasionales». Concretas compromisos que habías aplazado. Pendiente de la posibilidad de funcionar remotamente a través de internet.

CONSEJO: Cuando desarrollas la capacidad de observación y sales de tu marco habitual de referencia se activa tu creatividad positivamente. Atrévete a realizar cosas nuevas.

Noticias al Día ya la Hora

Por: Reporte Confidencial