Chivo Narváez: En Nueva Esparta se debe erradicar el populismo y nepotismo

El secretario de organización de Acción Democrática en Nueva Esparta, Francisco Narváez fue enfático al señalar que se debe enterrar para siempre el populismo y nepotismo, las cuales considera han sido dos plagas que han hecho daño a la democracia venezolana, sin importar si vienen del oficialismos o la oposición.

“Hemos vivido 22 años de populismo exacerbado y un nepotismo desenfrenado que el Gobierno ha implantado en el país. No es menos cierto que en la oposición algunos creen que los cargos públicos son haciendas que heredaron de su familia, cuando pretenden elegirse como reyezuelos al imponer a la familia en cargos de elección popular”.

Narváez acotó que en Acción Democrática han estado siempre en contra de estas prácticas y es lamentable que esta figura emerja de las filas de la oposición, cuando ya es común en el oficialismo.

“Algunos dirigentes de oposición han querido imponer que después de ellos viene su familia. Esto no es una hacienda, esto es un vicio que ha llevado a la corrupción, que ha llevado que el reyezuelo manda y la gente obedece, eso no lo apoyamos desde AD. Nosotros los verdaderos adecos, los que no nos vendemos y somos fieles al partido fundado por Betancourt y ahora dirige Ramos Allup, rechazamos esa práctica que solo ha confundido y empobrecido al pueblo”.

Francisco “Chivo” Narváez recordó que hace unos años los opositores se negaron a que los políticos se perpetuaran en el poder, ahora un grupo de estos quiere mandar por siempre.

“Nosotros rechazamos la reelección indefinida, porque no estamos de acuerdo que una persona gobierne eternamente. Ahora cuando el buey se siente cansado quiere poner a los hijos, esposas o nietos. Estamos claro que esta plaga populista y nepotista debemos acabarla y borrarla de la faz democrática de Venezuela y Nueva Esparta”.

El secretario de organización de AD en Nueva Esparta dijo que el pueblo ya está cansado de que quieran imponerle candidatos y de ver siempre a la misma gente.

El Sol de Margarita

Reporte Confidencial