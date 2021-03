España | Metallica estaría preparando proyecto con Miley Cyrus y Elton John

Llegan curiosas colaboraciones en la industria de la música. El legendario grupo de heavy metal, Metallica, está preparando un disco de versiones, algo que los seguidores y fans de la mítica banda ansían. Sin embargo, este nuevo proyecto parece que contará con artistas que poco tienen que ver con el estilo heavy metal de ‘Metallica’.

Parece ser que en este trabajo, Metallica se juntará con otras leyendas de la música, como Elton John. Ha sido él mismo quien ha revelado su participación en este trabajo. Lo ha hecho en el último episodio del show ‘Rocket Hour’ de ‘Elton John´s Apple Music 1’: “Acabo de hacer algo con Metallica. Durante el período de confinamiento he estado trabajando con Gorilaz y gente del estilo. No he realizado ningún material de Elton, pero he estado haciendo grandes cosas con otra gente.” Por si quedaba alguna duda también añadió: “He pasado el tiempo de bloqueo sin hacer nada para mí, pero sí para otra gente. He trabajado con Metallica y ha sido genial.”

Pero si echamos la vista atrás, a comienzos de este año, la cantante Miley Cyrus anunció que planeaba participar en una colaboración con la banda estadounidense, en concreto en un álbum de versiones, donde también estaría involucrado Elton John, quien tocaría el piano en el tema ‘Nothing Else Matters’. Pero no queda claro si se trata del mismo proyecto que insinúa el artista británico.

Miley Cyrus, que parece empezar a consagrarse como una estrella del rock, también destacó que este trabajo involucraría a otros músicos como Chad Smith, batería de ‘Red Hot Chili Peppers’, y al multinstrumentista Yo-yo Ma, virtuoso del violonchelo. También Andrew Watt, productor de Ozzy Osbourne, se sumaría en la realización de este álbum.

Elton John experimentó con el heavy metal y el rock hace unos años cuando trabajó con Ozzy Osbourne y ‘Alice in Chains’. Y, por su parte, Miley Cyrus ha conseguido desarmarse de la imagen de ídolo de adolescente que le perseguía por su papel como Hannah Montana. Ahora toca esperar el resultado de este ambicioso disco.