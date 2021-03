España | «¿Ramos? Yo pongo a los que están mejor para jugar»

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Kosovo en el encuentro perteneciente a la tercera jornada de clasificación del Mundial de Qatar. El combinado nacional ganó con goles de Dani Olmo, Ferran Torres y Gerard Moreno.

Atrapados en el ascensor

“No pensaba que no íbamos a llegar, pero teníamos un plan b por si no llegábamos. La baja del míster al menos no se habría notado”

Contento

“Me voy muy contento con lo visto en el terreno de juego ante un rival que ha cambiado el sistema. Creo que hemos hecho un buen partido, lo hemos controlado y hemos hecho buenos goles. Me voy contento”.

Error de Unai

“Unai tiene que hacer todo lo que hace porque a mí me da plena confianza. Él sabe que yo no juzgo a los porteros por los errores. Los fallos forman parte de este deporte”.

Sergio Ramos

“Es mucho más sencillo de lo que pensáis. Su actitud es encomiable. Yo pongo a los que considero que están mejor para jugar. Está bien, pero sale de una lesión. Lo único que les pido siempre es el ejemplo de Ramos, que sabe sumar y ser un líder cuando está dentro y fuera del campo”.

Lista de la Eurocopa

“Salgo de esta semana con estos 24 jugadores y con otros 10. De esos 34 saldrá la lista”.

Balance

“No debo contestar yo por la afición, que quiere que lleguemos a la Eurocopa y lo hagamos bien. La afición ya sabe quienes son los buenos y los malos”.

Eric García

“Su caso no es normal. No ha jugado mucho, pero tenemos tal confianza en él que es capaz de hacer tres partidos de este nivel. Está capacitado y por eso le quiere renovar el City, aunque su decisión va por otro sitio. Nos ha demostrado que a pesar de no jugar en su equipo puede venir a la selección”.

Imagen por lo de Ramos

“A mí me da igual la imagen que veáis de mí. Yo sólo pienso en el bien de la selección y de mi equipo. Ya sabía que con Ramos cualquier cosa que decida iba a ser criticada. Daba igual lo que decidiese”.

Balance

“Dani Olmo estará si sigue a este nivel. Hay un número de jugadores que suelen repetir. Seguridad total no tiene nadie. Lo positivo para mí de esta concentración es que he visto a mi equipo hacer lo que les he pedido hacer y lo negativo las expectativas generadas tras noviembre”.

Nota

“Yo para el tema de las notas… pero bueno diría que el primer partido un notable bajo, el segundo un bien bajo y el tercero un notable alto”.

Optimista

“Nos hace ser optimistas el hecho de ver gente muy joven que juega con la selección habitualmente. Hemos cogido jugadores de la sub-21 y están jugando. Valoramos eso y valoramos el nivel de los que tienen experiencia. Al final formar un equipo es unir todo esto. Todos se adaptan, desde el capitán a los debutantes. Queremos ser un equipo”.