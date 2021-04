Francisco Narváez: «En Nueva Esparta se debe erradicar el populismo y nepotismo»

El secretario de organización de Acción Democrática en Nueva Esparta, Francisco «Chivo» Narváez afirmó que se debe erradicar el populismo y nepotismo que han hecho daño a la democracia venezolana.

“Hemos vivido 22 años de populismo exacerbado y un nepotismo desenfrenado que el Gobierno ha implantado en el país. No es menos cierto que en la oposición algunos creen que los cargos públicos son haciendas que heredaron de su familia, cuando pretenden elegirse como reyezuelos al imponer a la familia en cargos de elección popular”, expresó.

Asimismo, agregó que el partido Acción Democrática han estado siempre en contra de estas prácticas y lamentó que algunos sectores de la oposición las practiquen, cuando ya es común en el oficialismo.

“Algunos dirigentes de oposición han querido imponer que después de ellos viene su familia. Esto no es una hacienda, esto es un vicio que ha llevado a la corrupción, que ha llevado que el reyezuelo manda y la gente obedece, eso no lo apoyamos desde AD. Nosotros los verdaderos adecos, los que no nos vendemos y somos fieles al partido fundado por Betancourt y ahora dirige Ramos Allup, rechazamos esa práctica que solo ha confundido y empobrecido al pueblo”, dijo.