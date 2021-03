Jean Mary Curró y Alex Goncalves rompieron el silencio tras polémica por el caso Dave Capella

Los animadores y comediantes venezolanos, Jean Mary Curró y Alex Goncalves, rompieron el silencio tras polémica generada por el “caso” de su fallecido colega, Dave Capella, víctima del coronavirus, y acusado por ambos periodistas como “estafador” previo a su lamentable deceso.

por lapatilla.com

Durante un nuevo episodio de su podcast “Nos Reíremos de Esto“, comuncaron que se sienten muy apenados por los comentarios emitidos recientemente sobre el animador Dave Capella, en los cuales aseguraban que su campaña de recolección de dinero para afrontar los gastos de su batalla contra el coronavirus, era fraudulenta.

“Nos juntamos acá con una libertad que hemos aprovechado muchísimo, y que a veces esa libertad nos pone a correr y en medio de la corrida tropezamos al agente sin voltear atrás. Somos responsables de nuestro contenido, aquí no hay ningún guión”, expresó Goncalves.

Asimismo, agregó que: “En este episodio obviamente tenemos que decir que nos sentimos muy mal, sentimos toda esta serie de eventos desafortunados donde lastimosamente nos vimos involucrados, y que terminó en este desenlace terrible”.

“Una vez más, tu y yo (Jean Mary) enviamos nuestros abrazos, condolencias a la familia de Dave Capella, a su pareja y a todas las personas que trabajaban con él y lo querían”, acotó Goncalves.

Por su parte, Jean Mary enfatizó que: “En ese momento me estaba haciendo eco de algo y no era yo sola, eso era como el rumor, lo que todo el mundo estaba diciendo. Lamentablemente me hice eco, la gente dice responsabilzate, me responsabilizo, pero no lo inventé yo, era algo que se estaba diciendo y me hice eco, eso no me excusa, ni justifcando, era algo que no debimos repetirlo“.

“Yo lamento que en lugar de aportar algo bueno aporté algo malo. Eso es, según mi brújula de vida, una cochinada”, sumó.

Goncalves, agregó que no le importa la gente que esté contribuyendo al odio. “Me importa que nosotros tengamos la conciencia tranquila”, dijo.

La Fiscalía del chavismo anunció que abrió una investigación contra dos comunicadores que calificaron como estafa una campaña de recaudación de fondos a beneficio de Capella y su padre, ambos fallecidos a causa del coronavirus.

“Designado el fiscal 61 nacional para investigar y sancionar los delitos cometidos públicamente por los sujetos Jean Mary Curró y Alex Goncalves, quienes haciendo uso delictivo de las redes sociales calificaron de estafador a Dave Capella mientras este fallecía de covid-19“, informó Tarek William Saab a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Durante una edición de su podcast “Nos reiremos de esto“, los comunicadores expresaron sus dudas sobre la campaña iniciada para cubrir costos médicos a beneficio de Dave Capella y su padre, Ulisses Capella.

“De todo corazón espero que sea falso, espero que de verdad no sea una estafa, pero conocemos demasiados cuentos del personaje“, dice Goncalves, en alusión a Dave Capella, al leer la noticia de la campaña de desprestigio que publicó un medio venezolano.

“Todo en mi dice que eso es una estafa“, le acompañó luego Curró.

Pero tras la muerte de Ulisses Capella, ambos comunicadores ofrecieron disculpas y señalaron que no calificaron a Capella como estafador, sino que dudaron que hubiera sido su familia quien inició la campaña de recaudación.

El material en el que Goncalves y Curró desestimaron la campaña cobró nueva relevancia este domingo, cuando se anunció la muerte de Dave Capella tras no superar la covid-19.

“Dudar de un gofundme no me hace menos humana, por el contrario, todos dudamos constantemente de la información que llega a nosotros”, dijo Curró en un comunicado.

“Pero hacerme eco de lo que estaban diciendo portales de chismes, sobre una posible estafa fue absolutamente desafortunado y si pudiera borrarlo lo haría sin dudarlo”, agregó.

Goncalves, entretanto, señaló en otro comunicado que lamenta haber cometido el “error” de “tomar a la ligera una información basada en chismes de redes sociales”.

Con información de EFE