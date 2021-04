Lebron James demuestra sus habilidades como tatuador haciéndole tatuaje a su tatuador

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, tiene casi todo el cuerpo cubierto de tinta. Su tatuador, Gangatattoo en Instagram, ciertamente ha tenido mucho trabajo para él durante estos años.

Ahora, el Rey decidió devolver el favor e intentar darle a Gangatattoo un diseño real propio. Mire el clip de James canalizando su lado artístico a continuación, a través de Bleacher Report:

Bron gave his tattoo artist some new ink 👑💉

(via gangatattoo/IG) pic.twitter.com/QPweDLuZR5

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2021