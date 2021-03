La romántica dedicatoria de Melany Mille a Nacho que sorprendió a todos

Las cosas entre Melany Mille y Nacho Mendoza parecen estar mejor que nunca.

Y es que a pesar de las críticas de los fanáticos, la pareja de artistas ha sabido sortear las dificultades, compartiendo cada momento único en redes sociales.

Tras revelar todos los detalles de su relación a la revista People, Melany aprovechó la ocasión para compartir una romántica dedicatoria a su pareja.

Por medio de su cuenta de Instagram, la madre de Mya Michelle, dejó en claro que está más que agradecida de compartir su vida con Nacho.

“Desde que llegaste a mi vida todo ha sido muy rápido, me has enseñado tanto en tan poco tiempo”, inició la venezolana.

MELANY MILLE AGRADECE A NACHO

En su emotivo mensaje, Mille, de 30 años, destacó las cualidades de Mendoza, definido como “un gran padre, un ejemplo para tus hijos de amor infinito y real, de constancia y de lucha…”

“Eres de esos seres humanos tan excepcionales que no cualquiera logra digerir tu esencia. No me arrepiento de haber decidido acompañarte en medio de la tormenta.”

Finalmente, la modelo destacó que, de culminar su relación con el cantante, le quedará la satisfacción de todo el tiempo que compartieron juntos.

“Si decidimos tomar diferentes rumbos, si no resulta o el sentimiento se apaga, me quedaría la gran satisfacción que en el tiempo compartido pude verte convertido en un mejor hombre.”

La sincera postal enterneció a los fanáticos de la artista, quienes aprovecharon para compartir sus buenos deseos por la relación.

“Bendiciones, que todas las críticas se le multipliquen”,”Qué hermosas palabras, madurez y humildad” y “Dios los bendiga siempre”, fueron algunas de las reacciones que recibió Melany en su perfil.

Melany Mille y Nacho comenzaron su relación a mediados del 2020. Desde el primer momento fueron cuestionados, por el reciente divorcio del cantante con Inger Devera.

El 5 de julio del mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primogénita, Mya Michelle Mendoza Mille, quinta hija del artista.

