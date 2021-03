Estos son los estrenos que Netflix tiene para abril

Como cada mes, los amantes de Netflix están atentos a sus estrenos y aquí te contamos con que viene la plataforma streaming para abril.

En esta oportunidad estarán más centrados en las películas que en las series, sin dejar de lado producciones propias.

La pandemia sigue sacando lo mejor de la plataforma y este mes no será la excepción.

Llega el spinoff de Vis a Vis subtitulado Oasis, una producción original de Netflix llamada Polizón, una aventura que nos lleva a Marte. Además, la nueva temporada de Luis Miguel: la serie.

PELÍCULAS

Acorralado (01/04)

La isla de Nim (01/04)

El americano (01/04)

Evening (01/04)

People Places Things (01/04)

La vida de David Gale (01/04)

Almas guerreras – La estación del viento (01/04)

Almas guerreras – La estación de las flores (01/04)

Almas guerreras – La estación de los pájaros (01/04)

Rambo III (01/04)

Miedo y asco en Las Vegas (01/04)

El poder del Tai Chi (01/04)

Terganjung – La película (01/04)

Madame Claude (02/04)

Solo di que sí (02/04)

Cowboy de asfalto (02/04)

Dora y la ciudad perdida (03/04)

Los últimos frikis del mundo – ¡Feliz apocalipsis! (06/04)

Patrulla Trueno (09/04)

¿Has visto luciérnagas alguna vez? (09/04)

Noche en el paraíso (09/04)

Lo dejo cuando quiera (12/04)

Nezhu: El renacer de un dios (12/04)

De amor y monstruos (14/04)

Transferencia de almas (14/04)

Contigo a muerte (15/04)

Into the Beat – Tu corazón baila (16/04)

Arlo, el chico caimán (16/04)

Polizón (22/04)

Dime cuando tú (23/04)La apariencia de las cosas (29/04)

Los Mitchell contra las máquinas (30/04)

SERIES

La serpiente (02/04)

Reunión familiar T3 (05/04

Dinero fácil (07/04)

De yakuza a amo de casa (08/04)

Heaven Official’s Blessing (09/04)

Mi amor – Seis grandes historias de amor (13/04)

¡Papá, córtate un poco! (14/04)

Why Are you Like this (16/04)

Fast & Furious – Espías a todo gas T4 (16/04)

Luis Miguel: La serie T2 (18/04)

