Perú | Tres delincuentes son capturados por la policía tras robar S/ 60.000

Tres delincuentes arrebataron S/60.000 a un hombre que acudió al Mercado de Productores para adquirir artículos para los establecimientos de su zona, pero fueron capturados por los agentes de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto con la Dirincri de Santa Anita y las Águilas Negras, en Santa Anita.

“A las 8.05 a. m. yo llegué junto con mi ayudante al sector para comprar todo lo que me pidieron desde Mala. Pero, justo, tres delincuentes se me acercan y me pidieron todo. Yo les di todo, no opuse resistencia. Justo, mi ayudante lo ve y entonces le grita. Uno de los asaltantes disparó dos veces”, precisó.

La víctima afirmó que los disparos impactaron contra un señor que estaba cerca, luego fue trasladado de inmediato a un hospital. Sin embargo, cuadras más adelante, se encontraban los efectivos policiales, quienes lograron capturar a los malhechores y recuperaron el dinero robado.

“Los delincuentes estaban a bordo de dos vehículos y portaban armas de fuego. Asimismo, utilizaban chalecos de obrero para camuflar que eran criminales”, según informó el comandante del operativo. Además, mencionó que los tres sujetos son parte de una organización criminal y presentan antecedentes bajo la misma modalidad.