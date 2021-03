Retrasan la fecha de estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’

Sólo han pasado dos semanas desde Sony Pictures que retrasaría el lanzamiento de la secuela del simbionte, y una vez más se ha anunciado una nueva fecha de estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’, decisión que posiblemente se haya tomado por la actual pandemia del Covid-19 que sigue aún activa.

Hay que recordar que dicho largometraje protagonizado por Tom Hardy iba a estar en los cines desde el año pasado, pero gracias a la contingencia que afectada a todo el mundo hoy en día, se pasó para el 25 de junio del 2021, desafortunadamente la situación no a mejorado por lo que su lanzamiento se trasladó hasta el 17 de septiembre.

Ahora, esta semana Sony Pictures anunció que el 24 de septiembre será la otra una nueva fecha de estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’, aunque sólo es una semana de diferencia, se espera por parte de los fans que no haya más retrasos, pero claro todo esto dependerá de la pandemia.

Esta segunda parte mostrará al reportero Eddie Brock (Hardy) hacer una vez más equipo con Venom, ahora para vencer a un nuevo enemigo: Cletus Kassidy (Woody Harrelson), un psicópata que tras escapar de la cárcel consigue un simbionte para así transformarse en el emblemático villano Carnage.

‘Venom: Let There Be Carnage’ contará con la dirección de Andy Serkis (‘Lord of the Rings’) y su elenco estará conformado por Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Amber Sienna, Naomie Harris, Stephen Graham, entre otros. Asimismo, se espera que todo este equipo ayude a que la secuela supera lo 856 millones de dólares que hizo su antecesora en taquillas.

Wipy